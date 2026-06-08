US-Bundesrichter blockiert Trumps 100.000-Dollar-Visa-Gebühr

Ein Bundesrichter stoppt die umstrittene Visa-Gebühr für hochqualifizierte Fachkräfte. Präsident Trump habe keine Befugnis, solche Abgaben einzuführen, so das Gericht. Die Entscheidung betrifft H-1B-Visa, die in der Tech-Branche wichtig sind.

Ein Bundesrichter hat die von US-Präsident Donald Trump eingeführte Visa- Gebühr in Höhe von 100.000 Dollar für hochqualifizierte Fachkräfte vorläufig blockiert. Richter Leo Sorokin entschied, dass nur der Kongress das Recht habe, eine solche Gebühr einzuführen, nicht der Präsident.

Diese Entscheidung folgt einem früheren Urteil eines anderen Bundesrichters vom Dezember, in dem die Gebühr bereits beanstandet wurde; in jenem Verfahren läuft derzeit die Berufung. Die Einführung der Gebühr für H-1B-Visa hatte in der Technologiebranche große Unruhe ausgelöst, da US-Unternehmen stark auf ausländische Spezialisten angewiesen sind. Die Visa, die unter anderem an Informatiker, Ingenieure und Wissenschaftler vergeben werden, waren zuvor preiswerter und richteten sich nach der Unternehmensgröße.

Trump hatte die Maßnahme mit dem Schutz heimischer Arbeitnehmer begründet, da das Programm seiner Ansicht nach ausgenutzt worden sei, um US-Arbeitnehmer durch geringer bezahlte ausländische Kräfte zu ersetzen. Besonders in Indien, aus dem etwa drei Viertel der H-1B-Visa-Empfänger stammen, hatte die neue Gebühr Besorgnis ausgelöst. Die Unternehmen wurden nur 36 Stunden vor Inkrafttreten der Regelung informiert, was zusätzliche Kritik hervorrief. Diese Entwicklung ist Teil einer breiteren Migrationspolitik der Trump-Administration, die seit Beginn der zweiten Amtszeit massiv gegen Migranten vorgeht





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

H-1B-Visa Einwanderung Trump USA Bundesrichter Technologiebranche Gebühr Kongress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX-Börsengang: Trumps Weggefährte könnten reicher werdenDer SpaceX-Börsengang ist ein wichtiger Ereignis im Umfeld von Donald Trump. Mehrere Weggefährte des US-Präsidenten könnten finanziell profitieren, wenn die Aktien von SpaceX gehandelt werden. Die Debatte über mögliche Interessenkonflikte beginnt, da Musks Firma Milliardenaufträge von der US-Regierung erhält.

Read more »

Trumps irre Zins-Forderung: US-Präsident macht Druck auf Notenbank und spricht über SpritUS-Präsident Donald Trump mischt sich erneut in die Geldpolitik der Notenbank Fed ein und fordert eine Zinssenkung. Experten äußern sich kritisch, während Sorgen um steigende Spritpreise wachsen.

Read more »

Donald Trumps Fußballjugend – was darüber bekannt istHeute nutzt Donald Trump das Big Business Fußball schamlos aus. Früher stand er als Spieler auf dem Platz – Seite an Seite mit Teamkollegen aus Lateinamerika.

Read more »

Gegen Trumps Willen: Israel und Iran greifen sich gegenseitig an – Ölpreis schießt nach obenIsrael und der Iran greifen sich gegenseitig an. US-Präsident Trump forderte Israels Ministerpräsidenten Netanjahu Berichten zufolge auf, von weiteren Angriffen abzusehen.

Read more »