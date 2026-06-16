US-Bundesrichter stoppt Abschiebung einer Iranerin

Eine Frau, die seit über 52 Jahren in den USA lebt, will endlich offiziell Amerikanerin werden. Sie wurde als Vierjährige von einem US-Kriegsveteranen adoptiert, aber nie eingebürgert. Trotzdem will das US-Heimatschutzministerium sie in ihre frühere Heimat abschieben.

Eine Frau, die seit über 52 Jahren in den USA lebt, will endlich offiziell Amerikanerin werden. Sie wurde als Vierjährige von einem US-Kriegsveteranen adoptiert, aber nie eingebürgert.

Trotzdem will das US-Heimatschutzministerium sie in ihre frühere Heimat abschieben. Die Frau, die als Christin gilt, müsste unter dem islamistischen Mullah-Regime um ihr Leben fürchten. Zum Glück hat ein Bundesrichter die Entscheidung des Ministeriums aufgehoben. Die Regierung kann noch Einspruch erheben.

Die Frau lebt in Kalifornien und arbeitet im Gesundheitswesen. Sie spricht ausschließlich Englisch und zahlt Steuern. Sie hat eine Sozialversicherungsnummer und einen Führerschein. Sie wurde festgenommen und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Ihre Anwältin sagt, die Regierung habe sie wie eine Verbrecherin behandelt





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Abschiebung Iran USA Heimatschutzministerium Bundesrichter

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