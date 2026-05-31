US-Bürger leiden unter Tomaten-Krise

Der Preis für Tomaten in den USA ist um 40 Prozent gestiegen, was zu einer massiven Tomaten-Krise führt. Die Politik von Präsident Donald Trump wird als Auslöser dieser Krise identifiziert.

US-Bürger leiden unter einer massiven Tomaten-Krise , die von der Politik von Präsident Donald Trump ausgelöst wurde. Der Preis für Tomaten ist um 40 Prozent gestiegen und erreicht jetzt etwa 40 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Dieser Anstieg ist deutlich höher als der Preis für andere Lebensmittel. Gefrorener Fisch und Meeresfrüchte sind um 12 Prozent teurer geworden. Die Preise in den USA sind im April um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, was der höchste Anstieg in knapp drei Jahren ist. Die USA haben sich aus einem Abkommen zurückgezogen, das zollfreie Einfuhren von Tomaten aus Mexiko zugelassen hatte.

Von dort kommen die meisten Tomaten, die in den USA verkauft werden. Die Tomatenbauer hatten den Rückzug aus dem Abkommen noch gefeiert, da sie eine Chance sahen, ihre schrumpfende Industrie anzukurbeln. Doch jetzt machen die teureren Importe Unternehmern Probleme. Die Empörung bei den Verbrauchern ist groß, viele haben beim Einkaufen Videoaufnahmen gemacht und über den Preisanstieg geklagt.

Einige kündigten an, einen eigenen Garten anzulegen. Auch größere Ketten sind betroffen, wie etwa Snarf's Sandwiches, die in Colorado vertreten ist. Der Preis für eine Kiste Tomaten sei innerhalb eines Jahres von 27 auf 93 Dollar gestiegen, sagte Chief Operating Officer Wayne Humphrey





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tomaten-Krise Präsident Donald Trump Preissteigerung US-Bürger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In der Bildungspolitik droht der Zusammenbruch der ZukunftStraubing (ots) - Karin Prien (CDU) hat am Dienstag bei der Vorstellung des Kinderreports 2026 deutliche Worte gewählt. Die Bundesministerin sieht Bildung als 'Schicksalsfrage für die Nation'. (...) Es

Read more »

Hormus-Krise und der Iran-Krieg: Wird Griechenland Europas neuer Logistik-Hotspot?Die Krise im Nahen Osten belastet die Lieferketten in Europa. Dadurch könnten griechische Häfen größere Bedeutung bekommen. Was das Land zu bieten hat – und was nicht.

Read more »

Brauchen bei Hitze viel Wasser: Das ist der beste Zeitpunkt, um Tomaten im Garten zu gießenViele Gärtner wissen es: Tomatenpflanzen brauchen sehr viel Wasser. Allerdings wissen nur wenige Menschen, dass auch der richtige Zeitpunkt zum Gießen entscheidend sein kann.

Read more »

Deutschland in der Baby-Krise: Zukunftsangst und hohe Kosten halten Menschen von der Familiengründung abEine neue Studie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen zeigt, dass die entscheidenden Hindernisse für die Familiengründung in Deutschland nicht mehr primär im Karrierekonflikt liegen, sondern in einer tiefen Zukunftsangst. Hohe Kosten, mangelnde staatliche Unterstützung und Unsicherheit über die Lebensperspektiven der Kinder werden als Hauptgründe genannt. Die Geburtenrate sinkt weiter, während der Wunsch nach Selbstbestimmung zunimmt.

Read more »