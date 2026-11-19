Donald Trump trifft in China auf Wladimir Putin und Xi Jinping. Die USA und China einigten sich auf die Nichtentwicklung iranischer Atomwaffen.

Das historische Drei-Länder-Treffen zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping steht bevor. Der US-Präsident hatte zuvor separate Gespräche mit den chinesischen und russischen Staatschefs geführt. Die Gespräche legen den Fokus auf geopolitische Stabilität und nukleare Nonproliferation.

Vorbereitende Gespräche mit Putin und Xi

Donald Trump sprach bereits vor dem Gipfeltreffen unter vier Augen mit Wladimir Putin und Xi Jinping. Diese bilateralen Kontakte dienten der Abstimmung der strategischen Prioritäten. Die USA und China zeigten sich bei der Frage der iranischen Atomwaffen uneingeschränkt einig. Eine Vereinbarung wurde getroffen, die besagt, dass Iran keine Atomwaffen besitzen darf.

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Einigung über nukleare Rüstungskontrolle

Die Einigung zwischen den USA und China ist ein deutliches Signal gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen. Beide Mächte verständigten sich darauf, Druck auf Teheran auszuüben. Der gemeinsame Standpunkt zur Nichtverbreitung von Atomwaffen bildet das Fundament des Gipfels. Dies ist ein zentrales Thema für die globale Sicherheitsarchitektur.

Geopolitische Auswirkungen auf die Ukraine

Der Gipfel findet vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges statt. Wladimir Putin steht unter großem Druck, Frieden zu verhandeln. Die Anwesenheit von Donald Trump und Xi Jinping deutet auf eine mögliche Intervention hin. Chinas Rolle als Vermittler wird hiermit strategisch gestärkt. Russlands Position wird durch die Beteiligung Chinas internationalisiert.

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Internationale Erwartungen an den Gipfel

Die Weltöffentlichkeit beobachtet die Treffen gespannt. Jede Einigung zwischen den drei Großmächten hätte weitreichende Folgen. Die USA suchen neue Wege in der Außenpolitik unter Trump. Xi Jinping nutzt den Gipfel zur Stabilisierung seiner Macht. Wladimir Putin hofft auf Entlastung durch westliche Diplomatie.

Konsequenzen für die globale Sicherheit

Die Vereinbarungen könnten den Nahen Osten und Osteuropa neu ordnen. Die Nichtverbreitung von Atomwaffen ist ein gemeinsames Interesse. Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping tragen die Verantwortung. Die Ergebnisse dieses Macht-Gipfels werden die Weltordnung beeinflussen.