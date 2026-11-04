US-Demokraten gewinnen Senatsmehrheit: Trump erleidet schwere Niederlage

Die US-Demokraten haben die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus erobert. Dies erschwert die Regierungsführung von Präsident Trump erheblich und beendet die republikanische Kontrolle.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten entscheidende Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus errungen. Mit diesem historischen Sieg entzogen sie den Republikaner n die Kontrolle über den Senat und fügten Präsident Trump eine schwere politische Niederlage zu. Die Überraschungserfolge zeichneten sich bereits im Laufe der Nacht ab, nachdem die Demokraten zunächst in North Carolina, South Carolina und Texas erfolgreich waren.

Zwei weitere wichtige Siege in den Bundesstaaten Ohio und Kansas bestätigten den Machtwechsel. Diese beiden Ergebnisse brachten den Demokraten die Senatsitze vier und fünf, die sie den Republikanern bei den Zwischenwahlen abnahmen. Um die absolute Mehrheit in der Parlamentskammer zu sichern, benötigen die Demokraten unter dem Strich ein Plus von vier Sitzen gegenüber den Republikanern. Allerdings sind die Ergebnisse einiger Senatsrennen aktuell noch offen, was die finale Bilanz vorläufig offen lässt.

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Historischer Sieg und politische Folgen

Die Senatsmehrheit war ein zentraler und hochumkämpfter Punkt der Zwischenwahlen 2026. Dennoch hatte nur eine sehr geringe Anzahl von Beobachtern den Sieg der Demokraten vorhergesagt. Die politische Unsicherheit resultierte aus einer Vielzahl äußerst knapper Rennen, die den Ausgang des Wahlgangs selbst in den Tagen vor dem Wahltag extrem unklar machten. Die Republikaner hatten die Mehrheit im Kongress erst bei den vorhergehenden Wahlen im Jahr 2024 errungen, was den aktuellen Verlust als besonders schmerzhaft für die Partei erscheinen lässt.

Der Verlust der Kongress-Mehrheiten wird Präsident Trump das Regieren im Land erheblich erschweren. Dies betrifft nicht nur die legislative Agenda, sondern hat auch direkte Konsequenzen für die Besetzung wichtiger Ämter. Im Senat müssen Kandidaten für wichtige Regierungsposten und Richterbestätigungen nun von der demokratischen Mehrheitsfraktion geprüft und bestätigt werden, was den Prozess verlangsamen oder blockieren kann.

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Kontrollfunktion und Untersuchungen

Neben den Bestätigungsverfahren erhalten die Demokraten im Kongress nun die Möglichkeit, aktive Untersuchungen gegen den Präsidenten und dessen Regierung einzuleiten. Diese politische Eskalation könnte die Arbeitsbeziehung zwischen Exekutive und Legislative erheblich belasten. Die Fähigkeit der Opposition, Anfragen zu stellen und Ausschussuntersuchungen zu initiieren, stellt eine direkte Herausforderung für die Amtsführung von Trump dar.

Die Demokraten sehen sich nun in der Lage, die politische Agenda stärker mitzugestalten und die Arbeit der Trump-Administration zu überwachen. Diese neuen Kompetenzen ermöglichen es ihnen, auf politische Kontroversen oder potenzielle Missstände in der Regierungsarbeit direkter und effektiver zu reagieren als zuvor. Die Dynamik im US-Kongress hat sich somit fundamental gewandelt.

Wirtschaftlicher Kontext und andere Meldungen

Neben den politischen Schockwellen aus den USA gibt es auch relevante Entwicklungen auf dem Wirtschaftsmarkt. Der Premiumautohersteller BMW hat erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet BMW 2026 nun mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet.

Trotz der angepassten Prognosen zeigt sich BMW hinsichtlich der Liquidität weiterhin zuversichtlich. Vor Struktur- und Portfoliomaßnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge über 2,0 Prozent. Auch der Free Cashflow im Segment Automobile werde weiter über 2,5 Milliarden Euro erwartet. Die Auslieferungen im Segment Automobile sieht BMW nun moderat sinken, was eine Verschlechterung der bisherigen Erwartung darstellt, die von einem leichten Rückgang von bis zu 5 Prozent ausging.