US-Demokraten nehmen Steuerschlupfloch „GRAT“ für Tech-Milliardäre ins Visier – FT

Investing.com - Der demokratische US-Senator Ron Wyden hat angekündigt, ein lukratives Schlupfloch bei der Erbschaftsteuer zu schließen, das vor allem von Technologie-Milliardären intensiv genutzt wird.

Dies berichtet die Financial Times mit Blick auf die bevorstehende Übernahme des Kongresses durch die Demokraten im Januar. Wyden, Senator aus Oregon und designierter Vorsitzender des einflussreichen Finanzausschusses des Senats, erklärte, die Partei werde gezielt gegen sogenannte Grantor Retained Annuity Trusts vorgehen.

Advertisement

Diese Instrumente zur Nachlass- und Vermögensplanung ermöglichen es Superreichen, stark im Wert steigende Vermögenswerte wie Tech-Aktien in Milliardenhöhe an Familienmitglieder zu übertragen – und zwar frei von der regulären Steuer von 40 %, die bei Schenkungen und Nachlässen von mehr als $15 Millionen anfällt.