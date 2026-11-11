New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill stoppt russische Diesel-Lieferungen in den USA wegen Sanktionen. Tanker weichen nach Brasilien und Ägypten aus, da US-Raffinerien ausreichend produzieren.

Die demokratische Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, hat lokale Hafenbehörden und Terminalbetreiber offiziell angewiesen, keine russischen Diesellieferungen entgegenzunehmen. Diese Anweisung basiert auf der strikten Auslegung des Bundesgesetzes, das der Kongress im Jahr 2022 erlassen hatte. Dieses Gesetz wurde als direkte Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine verabschiedet und dient der Durchsetzung internationaler Sanktionen gegen Moskau.

Sanktionen verhindern Hafen-Anlandung

Mikie Sherrill begründete ihre Entscheidung damit, dass die Annahme dieser spezifischen Warenlieferungen einen klaren Verstoß gegen geltendes Bundesrecht darstellt. Sie wies darauf hin, dass sowohl die verantwortlichen Unternehmen als auch die beteiligten Einzelpersonen mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die staatliche Ebene in New Jersey nimmt hier eine führende Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung federaler Handelsbeschränkungen ein, um keine Lücken im Sanktionsregime zu öffnen.

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Als direkte Folge dieser politischen Weisung änderten die betroffenen Tanker ihren Kurs. Statt in Häfen der USA anzulegen, steuerten die Schiffe nun Ziele in Brasilien beziehungsweise Ägypten an. Die Reise hatte ihren Ursprung im russischen Ostseehafen Primorsk, von wo aus die Frachtschiffe ursprünglich in Richtung nordamerikanischer Märkte ausgelaufen waren. Diese Umleitung verdeutlicht die unmittelbare Wirkung der behördlichen Interventionen auf die globale Logistik.

Russland verliert Ölverarbeitungskapazität

Neben den politischen Blockaden verschärft sich die Lage für die russische Ölindustrie durch militärische Konflikte. Laut einer aktuellen Erhebung von Bloomberg wurden seit Anfang November sechs weitere russische Raffinerien durch ukrainische Angriffe beschädigt. Diese Zerstörungen haben die gesamte Ölverarbeitungskapazität des Landes um weitere dreißig Prozent reduziert. Der Verlust dieser Infrastruktur untergräbt die Fähigkeit Russlands, seine eigenen Energieressourcen effizient zu verarbeiten und auf den Weltmarkt zu bringen.

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Trotz dieser Einschränkungen hatte Moskau massive Exportpläne für den nordamerikanischen Markt geschmiedet. Die Absicht bestand darin, zunächst dreihunderttausend Tonnen Dieselkraftstoff in die USA und auf die globalen Märkte zu liefern. Im November sollten weitere fünfhunderttausend Tonnen folgen, gefolgt von drei Millionen Tonnen, die unmittelbar danach angeliefert werden sollten. Diese Zahlen zeigen das enorme Volumen, das Russland hätte absetzen wollen.

US-Raffinerien decken Bedarf vollständig

Doch selbst wenn die erste Lieferung von dreihunderttausend Tonnen den amerikanischen Boden erreicht hätte, wäre sie kaum von praktischer Bedeutung gewesen. Experten schätzen, dass diese Menge nicht einmal ausgereicht hätte, um den Verbrauch für einen einzigen Tag von vierundzwanzig Stunden abzudecken. Die logistische Herausforderung, solch große Mengen schnell zu verteilen, wäre enorm gewesen, doch das fundamentale Problem ist ein anderes: Die USA leiden keineswegs unter einem Mangel an Dieselkraftstoff.

Wie das Wall Street Journal berichtet, produzieren die heimischen Raffinerien bereits deutlich mehr Diesel, als der nationale Verbrauch erfordert. Das Land exportiert zudem täglich über eine Millionfünfzehunderttausend Tonnen an Abnehmer im Ausland. Die steigenden Dieselpreise in den Vereinigten Staaten sind daher kein Ergebnis lokaler Knappheit, sondern werden ausschließlich durch globale Marktpreise getrieben. Diese internationalen Schwankungen stehen in direktem Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen.

Geopolitik treibt Spritpreise in die Höhe

Die Ursachen für die hohen Kosten am Zapfsäule liegen weit entfernt von den lokalen Lagerbeständen. Globale Marktpreise werden maßgeblich durch den von Donald Trump begonnenen Iran-Krieg beeinflusst. Zudem trägt die jüngste Eskalation zwischen den Huthis und Saudi-Arabien erheblich zur Preisdynamik bei. Diese Faktoren sorgen für Unsicherheit auf den Rohstoffmärkten, unabhängig davon, ob einzelne Tanker in Häfen anlegen oder nicht.

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Kritiker sehen in den jüngsten Entwicklungen einen sogenannten "militärökonomischen Trick". Russland könnte die Ukraine dafür verantwortlich machen, dass russische Raffinerien angegriffen werden. Gleichzeitig könnte Donald Trump die Ukraine beschuldigen, für die anhaltend hohen Spritpreise verantwortlich zu sein. Diese narrative Verschiebung lenkt von den tatsächlichen Marktkräften ab und nutzt den Konflikt für politische Zwecke.

Donald Trump hatte einst versprochen, den Ukraine-Krieg binnen vierundzwanzig Stunden zu beenden. In Bezug auf die aktuelle Energiekrise bezeichnete er die vereinbarten Maßnahmen als etwas "sehr Großes und Wichtiges". Er behauptete ferner, die Benzinpreise in den USA und weltweit würden dadurch in Rekordzeit sinken. Diese Prognese stand jedoch im Widerspruch zur Realität, da die Preise weiterhin durch externe geopolitische Schocks getrieben werden, die über die Kontrolle einzelner Verhandlungen hinausgehen.