Washington hat bis Mai 2026 fast 880.000 KI-Chips für China genehmigt. Die tatsächliche Auslieferung ist unklar. Tencent und Alibaba sind betroffen. Die US-Behörde BIS hat die Regeln verschärft. Kongress prüft neue Gesetze.

Bis zum 11. Mai 2026 hat die US-Behörde für Industrie und Sicherheit insgesamt 879.868 KI-Chips der Hersteller Nvidia und AMD in 21 separaten Anträgen genehmigt. Von den ursprünglich beantragten 3.444.160 Stücken wurden damit gut ein Viertel freigegeben. Die genehmigten Chips stammen von Nvidia s H200-Modell aus der Hopper-Architektur sowie vom AMD Instinct MI325X der CDNA-3-Generation. Beide gelten als KI-Beschleuniger älterer Generation.

Zwei Drittel der Anträge abgelehnt

Von den 3.444.160 ursprünglich beantragten Einheiten lehnte die US-Behörde die Mehrheit der Anträge ab. Vier Empfänger stehen inzwischen auf der Pentagon-Liste chinesischer Militärunternehmen. Drei von ihnen wurden erst nach der Freigabe gelistet. Die tatsächlichen Liefermengen sind der Öffentlichkeit weiterhin unbekannt. Das BIS führt die Lizenzen zwar als genehmigt, jedoch nicht als ausgeliefert. Bis zum 11. Mai 2026 gab es keine Bestätigung über physische Lieferungen.

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Rechtliche Einordnung der 1260H-Liste

Von 272.000 Chips für die vier inzwischen gelisteten Empfänger entfallen 150.000 auf Tencent. Das Unternehmen steht seit dem 30. Juni 2025 auf der sogenannten 1260H-Liste des US-Verteidigungsministeriums. Diese Liste untersagt dem Pentagon seit dem 30. Juni 2026 den Bezug von Waren und Dienstleistungen von gelisteten Unternehmen. Sie stellt jedoch kein allgemeines Exportverbot dar. Für Ausfuhrlizenzen ist die Entity List des US-Handelsministeriums maßgeblich. Die Einstufung allein belegt weder einen illegalen Export noch eine militärische Nutzung der Chips.

Vorwürfe gegen Nvidia-Manager

Für einen Teil der China-Geschäfte wollte Nvidia laut Ausschuss Maginfra und Beijing New Matrix Information Technologies einbinden. Mast bezeichnet diese Unternehmen als mutmaßliche Tarnfirmen für Chip-Schmuggel. Die New York Times berichtete über weitgehend leere Büros an ihren Geschäftsadressen. Die Auslieferung der genehmigten Beschleuniger lässt sich nicht beziffern. BIS-Chef Jeffrey Kessler sprach im Juli vor dem Ausschuss lediglich von sehr wenigen Lieferungen. China hatte Einfuhren zunächst blockiert und später

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Verschärfte Lizenzierung ab November 2026

Seit dem 19. November benötigen Rechenzentren weltweit eine Lizenz, wenn sie größere Rechenkapazitäten auf US-Chips an Unternehmen mit Sitz in China vermieten. Das BIS hat die Vorgaben bereits verschärft. Diese Maßnahme soll die Umgehung von Exportkontrollen erschweren. Die Regelung gilt unabhängig von den bereits genehmigten Anträgen. Sie zielt auf die kommerzielle Vermietung von Rechenleistung ab. Chinesische Konzerne wie Alibaba, Baidu und BYD wurden ebenfalls in die Anträge einbezogen.

Kongress-Untersuchungen und neue Gesetze

Der Kongress setzt die Aufarbeitung am 1. Dezember fort. Der ehemalige Nvidia-Chef Jensen Huang soll hinter verschlossenen Türen am 1. Dezember aussagen. Der Chefjurist Tim Teter folgt am 2. Dezember. Mast hat außerdem den AI Overwatch Act eingebracht. Dieses Gesetz würde dem Kongress ein Blockaderecht bei Exporten von KI-Chips nach China geben. Chris McGuire, früher im US-Außenministerium tätig, bezweifelt, dass die bisherigen China-Freigaben ausreichend auf Sicherheitsrisiken geprüft wurden. Anträge von ByteDance und Alibaba über mehr als 1,1 Millionen Beschleuniger für Rechenzentren in Malaysia, Indonesien und Thailand lehnte das BIS ab.