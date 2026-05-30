US-F-15-Abschuss im Iran: NBC-Bericht belastet China und verschärft Spannungen

Ein Bericht von NBC News bringt China in die Bredouille: Demnach wurde ein US-Kampfjet im Iran wahrscheinlich von einer chinesischen Rakete abgeschossen. Der Vorfall, der eine dramatische Rettungsaktion auslöste, könnte die Beziehungen zwischen Washington und Peking erheblich belasten, zumal chinesische Waffen und möglicherweise ein Frühwarnradar im Spiel waren.

Ein pikanter Bericht bringt Peking in Bedrängnis. Laut NBC News, die sich auf drei Insider berufen, wurde im vergangenen Monat im Südwesten Iran s ein amerikanischer F-15 -Kampfjet abgeschossen, vermutlich getroffen von einer chinesischen Rakete .

Der Vorfall, der eine dramatische Rettungsaktion erforderte, stellt den ersten Abschuss eines US-Kampfjets dieser Art seit Jahrzehnten dar und könnte zu erheblichen Spannungen zwischen Washington und Peking führen. Die zweiköpfige Besatzung konnte sich zwar mit dem Schleudersitz retten, doch während der Pilot nach sieben Stunden geborgen werden konnte, war der andere Insasse bereits kurz nach dem Vorfall angetreten, um zu erklären, dass die Maschine von einer sogenannten schultergestützten Rakete getroffen worden sei.

Solche als Manpads (Man-Portable Air-Defense Systems) bekannten Waffen, etwa 2,1 Meter lang und 18 Kilogramm schwer, gelten als besonders gefährlich für Tiefflieger. Brisant ist zudem, dass US-Quellen zufolge dem Iran möglicherweise zusätzlich ein modernes Frühwarnradar des Typs YLC-8B zur Verfügung gestellt wurde, das angeblich sogar Tarnkappenflugzeuge aufspüren kann. Wann diese Ausrüstung geliefert wurde, ist unklar.

Die Vorwürfe kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da Präsident Trump zuletzt die Unterstützung Pekings gesucht hatte, um den Krieg mit dem Iran zu beenden und die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder zu öffnen. China ist der größte Abnehmer iranischen Öls, und beide Länder verbindet jahrelange Partnerschaft. Gleichzeitig hatte US-Außenminister Marco Rubio auf seiner China-Reife klargestellt, dass sich Trump nicht auf Xi verlasse und keine chinesische Hilfe benötige.

Rubio betonte jedoch, dass auch Peking ein Interesse an einer Beendigung der Kämpfe haben müsse, da die globalen Ölpreise letztlich alle Länder beträfen, die auf dem Weltmarkt einkaufen. China müsse sich daher an den Bemühungen beteiligen





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