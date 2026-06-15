US-Fans sind zu zahm: NFL-Legenden kritisieren die eigenen Landsleute

Die USA sind mit einem 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM gestartet. Doch neben Jubel gibt es auch Kritik an den eigenen Fans. Die NFL-Legenden Jason und Travis Kelce nehmen ihre Landsleute in ihrem Podcast "New Heights" in die Mangel.

Die USA sind mit einem 4:1-Sieg gegen Paraguay in die Heim-WM gestartet - doch neben Jubel gibt es auch Kritik. Die NFL-Legenden Jason und Travis Kelce nehmen ihre Landsleute in ihrem Podcast "New Heights" in die Mangel.

Ihr Vorwurf: Die US-Fans sind viel zu zahm. Das "Ich glaube, wir können gewinnen" ist der vermeintlich schwächste Schlachtruf, den sie je gehört haben. Sie fragen sich: "Wozu sind wir überhaupt hier?

" Die US-Fans beschränken sich meistens auf "USA! USA!

" und "Ich glaube, wir können gewinnen! " oder einfach "Los, Team! " Die Gesänge seien, wie die Kelces scherzten: "höflich". Viele Fans selbst sind der Meinung, dass sie bessere und giftigere Gesänge und Anfeuerungsrufe brauchen.

"Unsere europäischen Freunde machen uns mit ihren Gesängen, Jubelrufen und Liedern absolut fertig", schrieb ein Nutzer auf der Plattform X





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