Das US-Finanzministerium kämpft nach einem Sicherheitsvorfall und Systemstilllegungen. Parallel dazu entwickelt CIO Sam Corcos mit Legatum ein an Civilization 6 angelehntes Strategiespiel, dessen Entwicklung maßgeblich von KI-Agenten übernommen wird.

Das US-Finanzministerium hat derzeit mit den Folgen eines Cyberangriff s zu kämpfen. Wie das dem Ministerium unterstellte Financial Crimes Enforcement Network mitteilte, haben sich Unbefugte Zugriff auf einen Teil seiner IT-Systeme verschafft.

Mehrere Dienste, über die Finanzinstitute ihren gesetzlichen Meldepflichten nachkommen, wurden daraufhin vorsorglich vom Netz genommen. Die entsprechenden Meldefristen wurden verlängert. Während sich das US-Finanzministerium mit der Aufarbeitung des Sicherheitsvorfalls beschäftigt, macht dessen IT-Chef Sam Corcos allerdings aus anderen Gründen auf sich aufmerksam. Der Chief Information Officer arbeitet mit Legatum an einem eigenen, an Civilization 6 angelehnten Strategiespiel.

Advertisement

Advertisement

Einen Großteil der Entwicklungsarbeit übernehmen dabei KI-Agenten, wie sich anhand des öffentlich einsehbaren GitHub-Repositorys nachvollziehen lässt. Auch während des Sicherheitsvorfalls erhielt das Spiel regelmäßig Updates. Unterdessen lässt sich auf GitHub nachvollziehen, wie die Entwicklung von Legatum voranschreitet. Das rundenbasierte Strategiespiel setzt auf eine in Rust geschriebene Spiel-Engine, die mittels Webassembly im Browser ausgeführt wird.