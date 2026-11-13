US-Flugverkehr gestoppt: Tausende Passagiere blockiert nach Tech-Ausfall

Ein bundesweiter Stopp des US-Luftverkehrs führt zu massiven Verspätungen und blockierten Passagieren. Die FAA untersucht technische Gründe für den Ausfall des Kontrollsystems.

Ein beispielweiser Stillstand im US-Luftverkehr hat an Freitag zu massiven Chaos an den Flughäfen geführt, als die Federal Aviation Administration ( FAA) sämtliche Starts im gesamten Landesgebiet sofort aussetzte. Diese radikale Vorsichtsmaßnahme, die auf schwerwiegende technische Störungen im Flugkontrollsystem zurückzuführen ist, hatte zur Folge, dass zehntausende Reisende nicht mehr abfliegen konnten. Heimatschutzminister Markwayne Mullin bestätigte am Weißen Haus, dass die Entscheidung auf Kommunikationsproblemen beruht, betonte jedoch, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe und kein terroristischer Hintergrund vorliege.

Kommunikationsstörung löst Systemstillstand aus

Die Ursache für den landesweiten Ausfall liegt in einem Versagen der digitalen Infrastruktur, die für die Sicherheit des Luftverkehrs essenziell ist. Die FAA hat nach eigenen Angaben technische Schwierigkeiten identifiziert, die eine zuverlässige Steuerung der Flugzeuge unmöglich machten. Als direkte Reaktion auf die unsichere Lage in den Vereinigten Staaten ordnete die europäische Luftaufsichtsbehörde Eurocontrol ebenfalls an, dass sämtliche Flüge aus Europa bis auf Weiteres gestoppt werden müssen. Eine Sprecherin der Behörde erklärte, dass die Wiederaufnahme des Flugbetriebs in der Hand der US-amerikanischen Stellen liege und kein festes Datum für die Aufhebung der Sperre genannt werden könne.

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Untersuchung von Software-Updates und veralteter Technik

Ermittler und technische Experten prüfen derzeit intensiv mögliche Ursachen für den Zusammenbruch der Kommunikationssysteme. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge untersucht das FBI, ob ein kürzlich durchgeführtes Software-Update als Auslöser infrage kommt. Gleichzeitig steht die US-Luftfahrt unter scharfer Kritik, da ihre Infrastruktur oft als veraltet gilt. Verkehrsminister Sean Duffy hatte im November angekündigt, dass Computer aus den 1980er Jahren, die noch Disketten verwenden, bis Ende 2028 ersetzt werden müssen. Erst diese Woche begann die FAA mit der Einführung eines neuen Systems, das Künstliche Intelligenz zum Management des Luftverkehrs nutzt. Obwohl Minister Mullin nicht ausschließen wollte, dass die KI-Technologie mit den Problemen zusammenhängt, wies die Entwicklernfirma das auf der Plattform X zurück und erklärte, die neue Technik sei unschuldig.

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Politische Spannungen und parlamentarische Anfragen

Der technische Defekt hat bereits politische Wellen geschlagen und wird im Kontext der kommenden Machtwechsel im US-Kongress diskutiert. Die demokratische Senatorin Tammy Duckworth kündigte an, von der FAA umfassend Auskunft über die Sicherheitsstandards zu verlangen. Mit Januar wird die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus von den Republikanern an die Demokraten übergehen, wobei die Regierung von Präsident Donald Trump Probleme oft der Untätigkeit des Vorgängerkabinetts von Joe Biden anlastet. Dieser politische Hintergrund verschärft die Debatte über die notwendige Modernisierung der kritischen Infrastruktur. Es ist der zweite bundesweite Stopp seit den Anschlägen vom 11. September 2001, wobei der letzte Vorfall im Januar 2023 ebenfalls auf einen Systemausfall zurückging.

Wirtschaftliche Folgen und Reaktionen der Airlines

Die unmittelbaren wirtschaftlichen und operativen Auswirkungen des Stillstands sind erheblich. American Airlines teilte mit, dass Verbindungen bis zum Tagesende betroffen sein würden, wobei sich die Chaoswellen wahrscheinlich noch tage- oder wochenlang fortsetzen werden, da Maschinen nun dort fehlen, wo sie für weitere Flüge benötigt werden. Maschinen, die sich zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft befanden, landeten nach und sicher, mussten aber teils auf Notfrequenzen ausweichen, wie der Sender CNN berichtete. Gleichzeitig profitierte der Markt von der Krise: Die Aktie des Autovermieters Hertz stieg im nachbörslichen Handel um zehn Prozent, da Anleger damit rechneten, dass zahlreiche Passagiere auf Mietwagen als Alternative umsteigen würden.