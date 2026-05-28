US-Flugzeug zerstört: Iran weist Bericht zurück, USA verhängen Sanktionen

Das iranische Staatsfernsehen berichtet, ein US-Flugzeug sei nahe Buschehr im Iran zerstört worden. Die USA weisen den Bericht jedoch zurück. Zudem verhängen die USA neue Sanktionen gegen den Ölhandel des Iran. Polen will die Steuersenkung für Benzin und Diesel ein weiteres Mal verlängern. Eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg ist nach iranischen Angaben bislang weder fertiggestellt noch bestätigt.

Das iranische Staatsfernsehen berichtet, ein US-Flugzeug sei nahe Buschehr im Iran zerstört worden. Die USA weisen den Bericht jedoch zurück.

Zudem verhängen die USA neue Sanktionen gegen den Ölhandel des Iran, indem sie acht Schiffe mit Strafmaßnahmen belegen, die iranisches Rohöl und Erdölprodukte auf die Weltmärkte transportieren. Polen will die Steuersenkung für Benzin und Diesel infolge des Iran-Kriegs ein weiteres Mal verlängern. Eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington ist nach iranischen Angaben bislang weder fertiggestellt noch bestätigt.

Außerdem wirbt der deutsche Außenminister Johann Wadephul bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York für die deutsche Kandidatur um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat





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