Steve Witkoff und Jared Kushner berichten, dass wirtschaftliche Anreize für Russland nicht mehr Teil der Strategie sind. Die USA halten an diesen Elementen jedoch fest.

Die USA haben ihre Strategie zur Beendigung des Ukraine-Krieg es offenbar grundlegend überarbeitet. Die früheren Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner haben europäischen Regierungsvertretern mitgeteilt, dass der Plan, durch massive wirtschaftliche Kooperationen mit Russland ein Friedensabkommen zu erzielen, weitgehend aufgegeben wurde. Dieser Bericht stützt sich auf Angaben der " Financial Times" und five Beamte, die über die internen Gespräche informiert waren. Die Nutzung finanzieller Anreize stand lange im Fokus der Verhandlungsstrategie der Trump-Administration, doch dieser Ansatz scheint nun gescheitert zu sein.

Scheitern der wirtschaftlichen Anreizstrategie

Die Kernursache für die Aufgabe dieses Ansatzes liegt in der ablehnenden Haltung der russischen Führung. Ein Regierungsbeamter erklärte gegenüber der Zeitung, dass es den russischen Partnern sehr deutlich gemacht worden sei, dass diese für solche wirtschaftlichen Angebote nicht zu gewinnen wären. Das Interesse der russischen Seite an den vorgeschlagenen Deals, die den Kriegszustand beenden sollten, ist deutlich zurückgegangen. Obwohl Putin anfangs positiv auf die Vorstöße reagiert hatte, ist das Interesse inzwischen abgekühlt. Dies markiert ein deutliches Ende der Hoffnung, dass der Krieg durch finanzielle Interessen gelenkt werden kann.

Also read Russland baut Eisenbahnfähren für Kaliningrad trotz Sanktionen und Konflikten

Detaillierte Pläne für Öl- und Infrastrukturprojekte

Bisher hatten Kushner und Witkoff versucht, über spezifische wirtschaftliche Vorteile einen Durchbruch zu erzielen. Im Zentrum der Diskussionen unter hochrangigen Vertretern beider Länder stand ursprünglich der Einstieg eines US-Investors in die Nord-Stream-Pipelines. Diese Infrastruktur ist symbolisch für die engen Verbindungen zwischen Europa und Russland, die durch den Krieg unterbrochen wurden. Zudem diskutierte man Pläne für die Zeit nach dem Krieg, bei denen amerikanische Firmen Beteiligungen an russischen Ölprojekten übernehmen sollten. Auch die Produktion von Titan sollte für US-Interessenten zugänglich gemacht werden.

Advertisement

Einfluss großer US-Unterstützer auf die Verhandlungen

Die geplanten wirtschaftlichen Deals waren nicht nur staatliche Verhandlungsmasse, sondern sollten auch privaten Interessen dienen. Davon hätten wohlhabende Großspender der Trump-Partei sowie enge Geschäftspartner der beiden US-Unterhändler profitiert. Die Verbindung zwischen diplomatischen Fortschritten und privaten Finanzinteressen war ein zentrales Element der ursprünglichen Strategie. Diese enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft hat die Komplexität der Verhandlungen erhöht, da die Interessenlagen der beteiligten Parteien unterschiedlich gewichtet wurden. Die Ablehnung Russlands hat diese Verknüpfung nun effektiv durchbrochen.

Politische Kritik und offizielle Dementis der USA

Trotz des Berichts der "Financial Times" wies ein US-Regierungsvertreter die Darstellung auf Anfrage des Blattes als "nicht zutreffend" zurück. Man organisiere derzeit neu, welche Verhandlungsstränge geführt würden, und werde diese bekannt geben, sobald man bereit sei. Wirtschaftliche Vorhaben seien dabei "weiterhin ein Element" der Strategie. Dieser Widerspruch zwischen den Aussagen der ehemaligen Unterhändler und der aktuellen Regierungshaltung bleibt bestehen. Donald Trump hatte im Wahlkampf einst versprochen, den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden zu beenden. Zwei Jahre später ist er keinen Deut weitergekommen. Stattdessen werden neue Bedingungen an Kiew gestellt, die von dieser als inakzeptabel abgelehnt werden.