US-Geheimdienst warnt vor iranischen Drohnen: Trump und Kabinett evakuiert

Aufgrund spezifischer Drohnenbedrohungen aus dem Iran wurden US-Präsident Donald Trump sowie hochrangige Kabinettsmitglieder wie Pete Hegseth, Scott Bessent und Marco Rubio in militärisch gesicherte Stützpunkte verlegt.

US-Präsident Donald Trump und drei Mitglieder seiner Regierung haben ihre öffentlichen Termine aufgrund erhöhter Sicherheitsthemen vorläufig eingestellt. Die Maßnahmen ergreifen sich aus einer konkreten Warnung des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, die an die US-Aufklärung CIA weitergegeben wurde. Laut diesen Informationen plant der Iran gezielte Angriffe auf das Leben hochrangiger US-Regierungsvertreter mittels sprengstoffbeladener Drohnen.

Kabinettmitglieder in Militärbunker verlegt

Die US-Regierung stuft die Gefahr eines Anschlags durch den Iran aktuell so hoch ein, dass mehrere Kabinettsmitglieder an speziell gesicherte Aufenthaltsorte gebracht wurden. Darunter befinden sich der Kriegsminister Pete Hegseth (46), der Finanzminister Scott Bessent (64) sowie der Außenminister Marco Rubio (55). Diese drei hohen Beamten wurden von ihren privaten Wohnsitzen in militärisch geschützte Gebäude auf Stützpunkten verbracht, um sie vor der unmittelbaren Bedrohung zu schützen.

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Finanzminister Scott Bessent hat die Realität der Iran-Gefahr in Interviews mit dem Sender CNBC bestätigt. Der 64-Jährige wurde aus seinem Haus im Washingtoner Stadtteil Georgetown evakuiert und auf einen gesicherten Militärstützpunkt transportiert. Bessent spielt eine zentrale Rolle in der US-Wirtschaftspolitik, da er für die Sanktionen gegen den Iran zuständig ist und als treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen Kampagne gilt, die dem iranischen Regime schweren Schaden zufügt.

Mossad-Intelligence löst Sicherheitskapsel aus

Ein wesentlicher Auslöser für diese drastischen Sicherungsmaßnahmen sind neue Geheimdienstinformationen, die der Mossad der CIA übermittelt hat. Hochrangige israelische und amerikanische Vertreter erklärten der israelischen Zeitung Israel Hayom, dass diese Drohungen einer der Hauptgründe für den jüngsten Kurswechsel von Präsident Trump bei den Verhandlungen mit Teheran sind. Den Amerikanern waren iranische Drohungen gegen das Leben hochrangiger Regierungsmitglieder zwar bereits allgemein bekannt, die neuen Informationen weisen jedoch auf konkrete, aktuelle Bedrohungen hin.

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Die spezifische Gefahr besteht in der Möglichkeit von Angriffen mit sprengstoffbeladenen Drohnen. Diese Taktik stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da klassischer Personenschutz gegen solche Angriffsformen kaum wirksame Schutzmaßnahmen bietet. Die israelische Zeitung Israel Hayom berichtet zudem, dass Präsident Donald Trump seine öffentlichen Auftritte stark reduziert hat und sich selbst in weiter Ferne von öffentlichen Auftritten hält, um die Sicherheit der höchsten Führungsebene zu gewährleisten.

Militärische Luftunterstützung in Washington D.C.

Zur Absicherung der evakuierten Regierungsvertreter wurden militärische Ressourcen auf dem Boden der Hauptstadt mobilisiert. Journalisten in Washington berichteten am Samstag, dass vier Hubschrauber vom Typ UH-1N der 1. Hubschrauberstaffel der US-Luftwaffe über Washington D.C. geflogen sind. Diese Helikopter werden unter anderem für Notfall-Evakuierungen hochrangiger Regierungsvertreter eingesetzt und dienen als schnelle Fluchtoption bei drohenden Attacken.

Auch Außenminister Marco Rubio, ein entschiedener Gegner einer Einigung mit dem Iran, wurde in eine gesicherte Unterkunft auf einem Militärstützpunkt gebracht. Zusammen mit Kriegsminister Pete Hegseth, der ebenfalls den gleichen sicheren Ort aufsuchte, befindet sich ein großer Teil der Exekutive nun an geschützten Orten. Diese Koordination zeigt die Dringlichkeit der Lage und die Bereitschaft der US-Administration, drastische Vorkehrungen zu treffen, um Attentatsversuche abzuwehren.

Politische Folgen für den Nahen Osten

Die verschärfte Sicherheitslage hat direkte politische Implikationen für die diplomatischen Beziehungen im Nahen Osten. Die Bedrohungsszene zwingt die US-Regierung zu einer strengeren Haltung gegenüber Teheran. Während die öffentlichen Verhandlungen vorläufig pausieren, konzentriert sich die Administration auf die Abwehr der akuten Gefahr. Die Kombination aus Wirtschaftssanktionen unter Bessent und der militärischen Absicherung unter Hegseth signalisiert eine harte Linie.

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Durch die Verlagerung der Aktivitäten auf militärische Stützpunkte wird die physische Unversehrtheit der Entscheidungsträger priorisiert. Die Evakuierung aus Wohngebieten in Georgetown und anderen Regionen nach geschützten Anlagen demonstriert die Schwere der von Mossad gemeldeten Intelligenz. Bis auf Weiteres gelten strenge Bewegungsbeschränkungen für die betroffenen Kabinettsmitglieder, um das Risiko eines erfolgreichen Anschlags auf null zu reduzieren.