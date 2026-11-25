Der US-Kongress und die Geheimdienste bestätigen, dass Jensen Huang keine staatlichen Secrets an China weitergegeben hat, woraufhin Donald Trump seine Rückkehr bei Nvidia freigibt.

Die US-Geheimdienste haben Jensen Huang, den Mitgründer und CEO von Nvidia, von schwerwiegenden Vorwürfen entlastet. Eine umfassende Untersuchung ergab, dass es keine koordinierten Aktionen des chinesischen Geheimdienstes gab, obwohl eine private Beziehung zwischen Huang und der Unternehmerin Alice Huang bestand. Diese Klarstellung ebnet den Weg für seine baldige Rückkehr an die Spitze des Halbleiterkonzerns.

Donald Trump hat am Montag den Weg für die Wiedereinsetzung von Jensen Huang bei Nvidia freigemacht. Der US-Präsident versicherte dem Halbleiterkonzern offiziell, dass von dem Firmenchef keine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgeht. Diese Entscheidung steht im direkten Zusammenhang mit den vorliegenden Ergebnissen der internen Ermittlungen, die eine gezielte Spionage nicht bestätigen konnten.

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Untersuchungsergebnisse zur Affäre

Die vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler deuteten auf eine Liebesbeziehung zwischen den beiden hin, nicht jedoch auf eine koordinierte Aktion Pekings. Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe während der Affäre zwar Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt, es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Weitergabe wichtiger Informationen. Neue Erkenntnisse könnten diese Einschätzung aber noch ändern.

Der Fall hatte vom Silicon Valley über Washington bis nach Taipeh hohe Wellen geschlagen. Huang hatte Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum dominierenden Anbieter von Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) aufgebaut. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Produktentwicklung, den Beziehungen zu Großkunden und den Kontakten zur US-Regierung. Die Entlastung markiert somit einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des Unternehmens.

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Hintergründe des Amtsenthebungsprozesses

Jensen Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu Alice Huang sowie mindestens zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Chips des US-Konzerns illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Diese Vorwürfe hatten zu einem massiven Vertrauensverlust bei den Aufsichtsbehörden und im amerikanischen Kongress geführt.

Vertreter der CIA, des FBI, des Amtes des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und der National Security Agency informierten laut "WSJ" Mitarbeiter der Geheimdienstausschüsse des US-Kongresses sowie führende Politiker beider Kammern. Die umfassende Einbindung der wichtigsten Sicherheitsbehörden unterstreicht die Sensibilität des Themas im Kontext des technologischen Wettbewerbs mit China und der nationalen Sicherheitsstrategie der USA.

Konsequenzen für Nvidia und die KI-Branche

Nvidia ist der dominierende Anbieter von Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI). Jensen Huang spielt eine zentrale Rolle bei der Produktentwicklung, den Beziehungen zu Großkunden und den Kontakten zur US-Regierung. Seine Rückkehr ist daher von existenzieller Bedeutung für den Konzern und die gesamte amerikanische Halbleiterindustrie. Ein Machtvakuum an der Spitze hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber internationalen Konkurrenten gehabt.

Die Klärung der Sicherheitsbedenken erlaubt es Nvidia nun, sich wieder voll auf die technologische Vorreitschaft zu konzentrieren. Die Entlastung durch die US-Geheimdienste signalisiert auch anderen Technologiekonzernen, dass private Affären, solange sie keine Sicherheitsrisiken darstellen, nicht automatisch zu einer Infragestellung der nationalen Sicherheit führen müssen. Dies stabilisiert das Managementumfeld für zukünftige Expansionen in sensiblen Märkten.