US-Geheimdienste warnen vor möglicher Blockade der Straße von Hormus durch Iran

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran die Straße von Hormus jederzeit blockieren könnte. Dies wurde in einem Bericht des Senders CNN berichtet. Die Führung in Teheran habe erkannt, dass sie mit einer Sperrung der Meerenge erheblichen Druck auf die Weltwirtschaft ausüben könne. Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas weltweit.

US-Geheimdienste gehen davon aus, dass der Iran die Straße von Hormus jederzeit blockieren könnte. Dies wurde in einem Bericht des Senders CNN berichtet. Demnach haben amerikanische Geheimdienste ihre Bewertung der Fähigkeiten des Iran s nach den Ereignissen der vergangenen Wochen angepasst.

Die Führung in Teheran habe erkannt, dass sie mit einer Sperrung der Meerenge erheblichen Druck auf die Weltwirtschaft ausüben könne. Die Straße von Hormus gilt als einer der wichtigsten Transportwege für Öl und Gas weltweit. Laut CNN sind die Geheimdienste zudem zu dem Schluss gekommen, dass der Iran weiterhin über erhebliche militärische Fähigkeiten verfüge, darunter Raketen, Drohnen und Schnellboote, die für eine Blockade eingesetzt werden könnten.

Die USA erlauben dem Iran den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen im Rahmen ihrer Grundsatzeinigung zur Beendigung des Krieges. Die Aussetzung der Sanktionen trete in Kraft, sobald das Abkommen in dieser Woche unterzeichnet werde, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Regelung umfasst demnach auch Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Transport und Versicherungen, um die Geschäfte zu erleichtern.

Laut einem Bericht des israelischen Nachrichtensenders i24 hat die israelische Regierung bei den USA offiziell um Einsicht in das Iran-Abkommen gebeten und wurde dabei von Washington abgewiesen. Die israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Montagabend, Israel kenne noch nicht alle Details des Abkommens, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnen werden soll. Die USA und der Iran hatten sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs geeinigt und nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet.

Eine weitere Verhandlungsrunde soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung am Freitag beginnen. Diese Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, hatte Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran gesagt. US-Präsident Donald Trump bekräftigt seine Kritik am israelischen Vorgehen im Libanon und schlägt vor, dass Syrien die Bekämpfung der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon übernehmen könnte.

Die israelische Armee kämpfe bereits zu lange gegen die Hisbollah, und es werden zu viele Menschen getötet, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian. Ich habe Israel vorgeschlagen, dass Syrien sich um die Hisbollah kümmert, denn um ehrlich zu sein, ich glaube, sie würden das besser hinbekommen. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa sei zwar kein Pfadfinder, leiste aber hervorragende Arbeit in Syrien, so Trump. Al-Scharaa wisse, wie mit der Hisbollah umzugehen sei.

Falls Israel nicht mit der Hisbollah fertig werde, ohne alle zu töten, dann werde al-Scharaa diese Aufgabe übernehmen, fügt der US-Präsident hinzu. Der 2024 gestürzte syrische Präsident Baschar al-Assad hatte gute Beziehungen zur Hisbollah unterhalten. Die Miliz hatte ihn während des Bürgerkriegs in Syrien unterstützt. Die islamistische Regierung unter al-Scharaa steht der Hisbollah eher feindselig gegenüber.

Trump sagt bei seiner Kritik an Israel auch, man müsse nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, wenn man jemanden sucht, denn in diesen Wohnhäusern leben viele Menschen, und nicht alle gehören zur Hisbollah. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA) bezeichnet die bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus als wesentlich für ein Ende des Energiepreisschocks weltweit. Die wichtigste Lösung für dieses Problem ist die vollständige und bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt, sagt IEA-Chef Fatih Birol.

Er begrüßt die Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die USA und der Iran am Sonntag verkündet hatten. Das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges sieht unter anderem eine sofortige Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon vor. Birol sprach von der Einigung als großartige Nachricht, die die Märkte etwas besänftigen werde. Der IEA-Chef hatte die Auswirkungen des Iran-Kriegs mit den großen Ölpreiskrisen der 1970er Jahre verglichen.

Die Agentur mit Sitz in Paris hat die Freigabe von hunderten Millionen Barrel Öl aus den Reserven ihrer 32 Mitgliedsländer koordiniert. Nach Angaben der IEA aus Mai wurden davon bereits 164 Millionen Barrel entnommen. Die USA haben ihre seit zwei Monaten andauernde Blockade iranischer Häfen nach Angaben aus Teheran beendet





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