Der ehemalige US-Oberbefehlshaber warnt vor unzureichender Luftabwehr in Europa. Russland könnte Häfen und Infrastruktur in Deutschland und Schweden angreifen.

Der pensionierte US-Generalmajor Ben Hodges hat eine drastische Warnung vor einer potenziellen Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der NATO ausgesprochen. Laut seiner Einschätzung ist die europäische Luftverteidigung derzeit bei weitem nicht ausreichend darauf vorbereitet, sich gegen einen umfassenden Krieg mit Moskau zu behaupten. Er warnt eindringlich davor, dass deutsche Städte wie Bremerhaven oder schwedische Orte wie Göteborg zu direkten Zielen russischer Angriffe werden könnten.

Bedrohungsszenario für Häfen und Infrastruktur

In einer Kurzdokumentation des schwedischen Fernsehsenders SVT skizzierte der 68-Jährige ein beunruhigendes Szenario für die Zivilbevölkerung und die militärische Infrastruktur. Er fordert die Leser sich vorzustellen, was jede Nacht in ukrainischen Städten wie Odessa, Kiew oder Charkiw geschieht, und diese Erfahrungen dann auf deutsche oder schwedische Standorte zu übertragen. Dabei fokussiert er sich speziell auf strategisch wichtige Verkehrsknotenpunkte.

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Neben Bremerhaven nennt Hodges explizit den schwedischen Hafen Göteborg als potenzielles Angriffsziel. Zusätzlich seien die Eisenbahnstrecken und Brücken gefährdet, die zu diesen Hafenstädten führen. Die Logik hinter dieser Strategie ist für den ehemaligen Kommandeur eindeutig: Russland wisse genau, welche Häfen genutzt werden, um militärische Güter zu transportieren, und genau diese Knotenpunkte würden ins Visier genommen werden.

Russische Geran-4-Drohnen als neue Gefahr

Ein zentrales Element in Hodges' Analyse ist der Einsatz russischer Billigdrohnen, insbesondere des Typs Geran-4. Diese Drohnen werden aktuell von Moskau massenhaft genutzt, um die Ukraine zu bombardieren. Der General warnt davor, dass Russland diese Taktik und die entsprechende Waffentechnik durchaus auch gegen NATO-Mitgliedsstaaten einsetzen könnte. Die Schwere der Angriffe, die nachts über Odessa, Kiew und Charkiw hinwegfegen, könnte sich somit in westeuropäischen Hafenstädten wiederholen.

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Die Gefahr liegt dabei nicht nur in der Menge der Waffen, sondern auch in ihrer Art. Die Geran-4-Drohnen stellen eine kostengünstige, aber effektive Waffe dar, die konventionelle Abwehrsysteme vor erhebliche Schwierigkeiten stellt. Sollte es zu einem offenen bewaffneten Konflikt kommen, wäre zu befürchten, dass diese Taktik auf das europäische Festland übertragen wird, um logistische Ketten der NATO zu unterbrechen.

Kritik an Nato-Übungen und Munitionsengpässen

Hodges identifiziert zwei Hauptschwachstellen in der aktuellen Verteidigungsbereitschaft Europas. Zum ersten verweist er auf erhebliche Engpässe bei der Flugabwehrmunition. Nach seinen Angaben habe der US-Krieg gegen den Iran zu Beginn des Jahres zu Versorgungsproblemen geführt, die die Verfügbarkeit von Abwehrmaterial beeinträchtigen. Zum zweiten kritisiert er, dass die NATO nicht ausreichend unter realistischen Kriegsbedingungen trainiere.

Seine Forderung an die Verbündeten lautet daher, große Übungen über Ländergrenzen hinweg durchzuführen, an denen alle Teilstreitkräfte beteiligt sind. In solchen Manövern müssten die Soldaten entscheiden und handeln können, während sie unter elektronischen Störungen, Hackerangriffen und direkten militärischen Attacken leiden. Nur so könne die Lücke zwischen theoretischer Planung und实战licher Bewältigung geschlossen werden.

Schwedische Perspektive auf die Abwehrfähigkeiten

Die Einschätzung der aktuellen Wehrmachtfähigkeit wird durch Sofia Westermark, Chefin des schwedischen Luftverteidigungsregiments Lv6, ergänzt. Sie macht bei SVT deutlich, dass die vorhandenen Systeme vor allem dazu dienen, einzelne wichtige Objekte zu schützen. Eine flächendeckende Verteidigung der gesamten Landesfläche wird von ihr als weder möglich noch vorgesehen eingestuft.

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Diese Position unterstreicht die Dringlichkeit von Hodges' Warnung. Wenn die Abwehrkapazitäten per Design auf den Schutz von Hochwertzielen beschränkt sind, bleiben weite Teile der Infrastruktur und der Bevölkerung schutzlos. Die Kombination aus Munitionsengpässen, unzureichendem Realismus im Training und der begrenzten Reichweite der Abwehrsysteme schafft ein Vakuum, das russische Drohnenangriffe ausnutzen könnten.