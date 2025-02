US-Gericht blockiert Trumps Blockade der Auslandshilfe

Ein US-Bundesrichter hat die von Präsident Donald Trump eingeleitete Suspendierung der US-Entwicklungshilfe vorläufig gestoppt. Der Richter argumentiert, dass die Regierung keine ausreichende Begründung für die pauschale Blockade der Hilfen gegeben hat.

Neuer US-Präsident Donald Trump legt am Tag seines Amtsantritts die US-Entwicklungshilfe auf Eis und plant drastische Kürzungen der zuständigen Behörde USAID . Ein US-Bundesrichter blockiert diese Anordnungen und sorgt damit für die vorläufige Fortsetzung der Auslandshilfe n. Richter Amir Ali verbietet allen Bundesbehörden, Geldflüsse für Auslandshilfe n zu 'suspendieren, pausieren oder auf andere Weise zu verhindern'.

Die Verfügung bezieht sich auf alle 'Verträge, Subventionen, Darlehen', die am 19. Januar 2025 - also dem Tag vor Trumps Amtsantritt - noch in Kraft waren. Trump hatte am Tag seiner Vereidigung per Dekret die US-Auslandshilfen für einen Zeitraum von 90 Tagen weitgehend eingefroren, später genehmigte die Regierung einige Ausnahmen für humanitäre Hilfen. In den 90 Tagen will die Regierung die finanzierten Hilfsprogramme daraufhin überprüfen, ob sie im Einklang mit der politischen Agenda des Präsidenten stehen. Der Richter kritisiert, dass die Regierung keine Begründung vorgelegt habe, warum die pauschale Suspendierung dieser Hilfen, die eine 'Schockwelle' ausgelöst haben, eine notwendige 'Vorstufe' ihrer Revision sei. Gegen die Blockade der Auslandshilfen hatten unter anderem Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen geklagt, die Staatsgelder für ihre Hilfsprogramme im Ausland erhalten. Trump und sein Berater Elon Musk wollen Budgets und Personal der Bundesbehörden drastisch stutzen und haben dabei die für Auslandshilfen zuständige Behörde USAID zu einem der vorrangigen Objekte ihres Kahlschlag-Kurses erklärt. Trump sagte, die Behörde sei in der Vergangenheit von 'einem Haufen radikaler Verrückter' geleitet worden. Der Tech-Multimilliardär Musk nannte USAID 'ein Schlangennest radikal-linker Marxisten, die Amerika hassen' und eine 'kriminelle Organisation'. Trump wollte auch mit Wirkung ab Freitag vergangener Woche nahezu das gesamte USAID-Personal beurlauben. Der US-Bundesrichter Carl Nichols setzte die Freistellung der mehr als 2000 USAID-Mitarbeiter jedoch bereits aus. USAID hatte bislang ein jährliches Budget von 42,8 Milliarden Dollar (rund 41,9 Milliarden Euro). Laut den jüngsten vorliegenden Daten zur Verteilung der von der Behörde gewährten Hilfen waren 2023 die Ukraine, Äthiopien und Jordanien die größten Empfänger.





