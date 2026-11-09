US-Gericht erlaubt Grenzmauerbau, Trump bezweifelt Wahlen

Der Oberste Gerichtshof gesteht Trump den Mauerbau zu, während das Justizministerium Personal abgebaut wird und Trump die Wahlen kritisiert.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump vorerst gestattet, die Arbeiten am Grenzzaun in der Region Big Bend im Bundesstaat Texas fortzusetzen. Dies ist ein zentrales Vorhaben des republikanischen Präsidenten, der einst versprach, eine physische Barriere vom Pazifik bis zum Golf von Mexiko errichten zu lassen. Die Republikaner im Kongress hatten im Sommer insgesamt 46 Milliarden Dollar für solche Bauprojekte bewilligt. Die Grenzschutzbehörde CBP baut derzeit durchschnittlich rund 19 Kilometer dieser Barrieren pro Woche.

Gerichtsurteil zur Grenzmauer in Texas

Das Urteil des höchsten US-Gerichts beendet vorübergehend rechtliche Hürden für die Erweiterung der physischen Sicherungen. Kritiker aus beiden politischen Lagern wiesen jedoch darauf hin, dass das Projekt in der Region Big Bend Geldverschwendung darstelle. Historisch gesehen gibt es in diesem Abschnitt der Grenze nur wenig irreguläre Einwanderung. Stattdessen forderten diese Gegner den Einsatz moderner Überwachungstechnik als effizientere Alternative zum physischen Mauerbau.

Also read „Das hätte man vor den Wahlen sagen müssen“

Personalabbau im Justizministerium

Das US-Justizministerium muss nach den deutlichen Verlusten der Republikaner von Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche den vierten ranghohen Abgang hinnehmen. Der Leiter der Zivilabteilung, Brett Shumate, trat am Montag zurück, wie Justizminister Todd Blanche auf der Plattform X bekannt gab. Zuvor verließen bereits Harmeet Dhillon, John Eisenberg und Jason Reding Quiñones das Ministerium. Shumate kämpfte während seiner Amtszeit gegen Diversitätsinitiativen und verteidigte Trumps Politik zur Entziehung der Staatsbürgerschaft.

Politische Folgen der Wahlen

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte die Zwischenwahlen zu einer Tragödie. Da die Demokraten nun die Kontrolle über beide Kongresskammern haben, prophezeite er Chaos in den nächsten zwei Jahren. Parallel legte der republikanische Abgeordnete Thomas Massie einen Antrag auf Amtsenthebung von Verteidigungsminister Pete Hegseth vor. Dieser steht seit den Wahlniederlagen unter Druck, insbesondere im Kontext der Spannungen mit dem Iran. Für eine Abwahl im Senat wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Advertisement

Trump bezweifelt Wahlergebnis

Knapp eine Woche nach der Niederlage zog US-Präsident Donald Trump das Ergebnis der Wahlen nun doch in Zweifel. Auf seiner Plattform Truth Social fragte er, ob wirklich jemand an die Fairness der Abstimmung glaube. Er deutete einen manipulierenden Einfluss von Wahlmaschinen an, lieferte jedoch keine Beweise. Experten hatten die Niederlage aufgrund seiner schwachen Zustimmungswerte vorhergesagt. Zuvor hatte Trump sogar eine Zusammenarbeit im Kongress angedroht und hohe Spritpreise als Grund für Wählerunmut genannt.

Rekordbedarf bei LNG-Exporten

Der Bedarf an Erdgas zur Umwandlung in Flüssigerdgas hat in den USA am Montag ein Rekordhoch von rund 578 Millionen Kubikmetern pro Tag erreicht. LSEG meldete, dass nahezu jede Anlage an der Kapazitätsgrenze arbeitet. Die weltweiten LNG-Preise liegen nahe dem höchsten Stand seit 2022. Die US-Verflüssigungsanlagen liegen überwiegend an der Golfküste und arbeiten bei kühlerem Wetter effizienter, um vor dem Winter größere Mengen zu verarbeiten.