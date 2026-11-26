Ein US-Bezirksgericht hat eine vorzeitige Lizenzprüfung der FCC gegen ABC zurückgewiesen und dabei festgestellt, dass die Behörde scheinbar eine Vergeltungskampagne unter Trumps Führung durchführt. Die Richterin betonte das Recht von ABC auf freie Meinungsäußerung und wies darauf hin, dass FCC-Chef Brendan Carr die Anweisungen des Präsidenten als Marschbefehl verstanden habe. Die Klage wurde nach Trumps Forderung zur Entlassung von Jimmy Kimmel und dessen kurzer Absetzung eingereicht.

-Konzerns und dessen Sender ABC zu widerrufen. Dies bedeutet einen deutlichen Rückschlag für die Versuche von Präsident Donald Trump, Druck auf amerikanische Medienkonzerne auszuüben. US-Bezirksrichterin Loren Alikhan urteilte, ABC habe ein „gewichtiges Interesse daran, das Recht einzufordern, frei von Vergeltungsmaßnahmen für geschützte freie Meinungsäußerung zu sein“.

Zudem betonte sie: „Dies ist kein knapper Fall.

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“ Alikhan führte an, die FCC scheine eine von Trump gelenkte Vergeltungskampagne zu führen, und FCC-Chef Brendan Carr habe „die Rhetorik von Präsident Trump als Marschbefehl verstanden“. Carr war im Januar 2025 an die Spitze der Behörde berufen worden. und ABC hatten im August Klage gegen die FCC eingereicht, um eine vorzeitige Lizenzprüfung der acht Stationen zu verhindern. Die Unternehmen argumentierten, die Trump-Administration versuche, das Sender-Netzwerk für redaktionelle Inhalte abzustrafen.