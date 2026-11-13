Das US-Gericht hat den Antrag der UEFA auf Herausgabe von FIFA-Unterlagen zum gescheiterten WM-Deal abgelehnt. Richtigerin Vargas begründet die Entscheidung damit, dass die FIFA keine Prozesspartei im geplanten Strafverfahren gegen Gianni Infantino ist. Die FIFA behält trotz der Ablehnung an ihrer Position fest, dass keine Dokumente herausgegeben werden müssen, da das Gericht nicht zur inhaltlichen Begründetheit Stellung genommen hat.

Ein New Yorker Bundesgericht hat den dringenden Antrag der Europäischen Fußball-Union UEFA abgelehnt, interne Dokumente der FIFA über einen gescheiterten Investorendeal für die Weltmeisterschaft herauszugeben. Bezirksrichterin Jeannette Vargas begründete ihre Entscheidung in einem achtseitigen, der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Dokument damit, dass keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in den USA ansässigen Einheiten der FIFA oder die FIFA selbst als Prozessparteien in dem geplanten US-Strafverfahren auftreten werden.

Ablehnung der Dokumentenanforderung

Die Ablehnung durch die US-Justiz markiert einen erheblichen Rückschlag für die UEFA, die seit August im Rechtsstreit um den Zugriff auf interne Mitteilungen und Verträge steht. Die Europäische Fußball-Union hatte ursprünglich angestrebt, durch die US-Justiz Einsicht in Unterlagen zu erlangen, die ein mögliches Fehlverhalten von FIFA-Präsident Gianni Infantino bei den Vorbereitungen des Deals mit amerikanischen Geldgebern offenbaren könnten.

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Richterin Vargas wies in ihrer Begründung explizit darauf hin, dass die FIFA nicht direkt in das Verfahren einbezogen ist, sondern der Schweizer Funktionär Infantino persönlich im Fokus der möglichen strafrechtlichen Ermittlungen steht. Die US-Justiz sah somit keine Rechtsgrundlage für die Herausgabe der angeforderten Papiere an die europäische Fußball-Föderation.

Rollenspiel der Kushner-Unternehmen

Zentraler Bestandteil des angefochtenen WM-Investorendeals waren Unternehmen von Joshua Kushner, dem Bruder von Jared Kushner. Jared Kushner ist der Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und gilt als einflussreicher Berater. Die UEFA hatte argumentiert, dass die Beteiligung dieser Unternehmen mit engen Verbindungen zur US-Politfamilie Trump erhebliche rechtliche und ethische Fragen aufwirft.

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Durch den Antrag der UEFA bei den US-Behörden sollte ein potenzielles Strafverfahren gegen Gianni Infantino in der Schweiz ermöglicht oder beschleunigt werden. Die FIFA versuchte mit ihrem eigenen Antrag, diesen Zugriff zu verhindern. Obwohl die US-Richterin festhielt, dass die FIFA gar nicht Verfahrenspartei ist, wehrte sich der Weltverband vehement gegen die Durchsicht der Unterlagen. Laut der amerikanischen Nachrichtenagentur AP hält die FIFA trotz des Urteils an ihrer grundsätzlichen Überzeugung fest, dass sich das Gericht nicht mit der inhaltlichen Begründetheit des UEFA-Antrags befasst hat.

Konsequenzen für Infantinos Amtsantritt

Dieser Rechtsstreit ist untrennbar mit der bevorstehenden Wahl zum FIFA-Präsidenten verknüpft. Infantinos europäische Widersacher, darunter vor allem die UEFA, betrachteten die Investorenpläne als ein deutliches Überschreiten einer roten Linie durch den FIFA-Chef. Die Gegner der jetzigen Führung streben nach einem Ende seiner Präsidentschaft und nutzen den Rechtsstreit als politisches Druckmittel.

Der 56-jährige Schweizer Gianni Infantino kündigt jedoch an, sich am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit wählen zu lassen. Er stützt sich dabei auf eine breite Unterstützung von nationalen Fußball-Verbänden in Afrika, Asien und Südamerika, die von den aktuellen Entwicklungen wenig beeinträchtigt zu sein scheinen. Die rechtliche Niederlage der UEFA in New York könnte die Position des Amtsinhabers für die kommende Wahlperiode stärken.

Ausblick auf die Gegenkandidatur

Bis zum Mittwoch kommender Woche haben die Gegner Infantinos noch Zeit, einen offiziellen Gegenkandidaten zu präsentieren. Die interne Dynamik bei den Kritikern bleibt gespannt, insbesondere da zuletzt Berichte über ein potenzielles Amt des früheren Erfolgscoaches Arsène Wenger aufkamen. Wenger, der zurzeit als Chef für globale Fußball-Entwicklung bei der FIFA arbeitet, wurde als möglicher Herausforderer für Infantino diskutiert, was den inneren Konflikt innerhalb des Weltverbandes weiter verschärfen könnte.