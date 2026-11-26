Ein US-Gericht hat die FCC-Anweisung untersagt, die Lizenzen von acht ABC-Sendern zu entziehen. Die Richterin nannte dies Vergeltung für kritische Berichterstattung.

Das United States District Court for the District of Columbia hat eine behördliche Anweisung der Federal Communications Commission ( FCC) außer Kraft gesetzt, die den Entzug der Sendelizenzen für acht ABC -Fernsehstationen des Medienkonzerns Disney vorgesehen hatte. Die US-Richterin Loren Alikhan erließ ihre Entscheidung am Mittwoch nachmittags Ortszeit in Washington D.C. und untersagte damit die vom Weißen Haus geforderte vorzeitige Überprüfung der Betriebsgenehmigungen. Dieses Urteil wird als signifikanter juristischer Rückschlag für den US-Präsidenten Donald Trump gewertet, der mediale Kritik an seiner Politik wiederholt als Grund für behördliche Maßnahmen angeführt hatte. Die Entscheidung dient als direkter juristischer Schutz für die wirtschaftlichen Interessen von Disney und die journalistische Unabhängigkeit der ABC -Nachrichtenredaktionen vor politischem Druck.

Juristische Grundlage und Richterliche Begründung

Richterin Loren Alikhan führte in ihrer schriftlichen Begründung aus, dass die FCC ihre gesetzlichen Befugnisse überschritten habe, um eine politische Agenda durchzusetzen. Die Richterin urteilte, dass die Behörde im Verdacht stehe, eine von der Trump-Administration gesteuerte Vergeltungskampagne gegen kritische Medienunternehmen zu betreiben. Spezifisch wies sie darauf hin, dass FCC-Chef Brendan Carr, welcher im Januar 2025 die Leitung der Aufsichtsbehörde übernahm, die politische Rhetorik des Präsidenten direkt als Handlungsanweisung für sein Amt verstanden habe. Alikhan betonte, dass weder die Verfassung noch geltende Medienregulierungen den Entzug von Funklizenzen als Instrument zur Bestrafung von Programminhalten zulassen. Die Richterin definierte das Unterlassen der Lizenzentziehung als notwendigen Schutz gegen staatliche Willkür in der Kommunikationsbranche.

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Stakeholder und ihre strategischen Positionen

Die ABC-Sender, die zum Medienimperium von Walt Disney gehören, hatten im Juni 2025 eilig einen einstweiligen Rechtsschutz beim District Court for the District of Columbia beantragt. Ihr zentrales Argument war, dass sie ein überwiegendes rechtliches Interesse daran haben, ihre Verfassungsrechte nach dem Ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung zu verteidigen, ohne Angst vor unmittelbarer wirtschaftlicher Vernichtung haben zu müssen. Die Sender führten an, dass die Regierung sie für unabhängige Berichterstattung bestrafen wolle, was einer Zensur gleichkomme. Präsident Trump hatte zuvor wiederholt öffentlich Druck auf die FCC ausgeübt, um kritische Formate einzustellen. Im Juli 2025 forderte er explizit den Lizenzentzug für ABC, nachdem das Netzwerk sich geweigert hatte, eine Rede des Präsidenten zur Präsidentschaftswahl in der besten Sendezeit auszustrahlen. Die Kläger vertreten die Auffassung, dass diese Maßnahmen einen Präzedenzfall für die politische Instrumentalisierung von Regulierungsbehörden schaffen würden.

Historischer Kontext und regulatorische Besonderheiten

Die vorliegende Lizenzüberprüfung stellt ein historisches Novum im US-Rundfunkrecht dar, da derartige vorgezogene Prüfverfahren seit über fünfzig Jahren nicht mehr durchgeführt wurden. Regulär hätte die nächste Überprüfung der Betriebsgenehmigungen für die betroffenen Sender erst im Oktober 2028 stattfinden müssen. Die Frist von mehreren Jahren würde den meisten politischen Interessen der aktuellen Administration aus dem Weg gehen, was die Dringlichkeit der FCC-Anfrage untergräbt. Richter Alikhan argumentierte, dass der behördliche Eingriff in eine derart ferliegendene Frist keine ordentliche Verwaltungspraxis darstelle. Die ungewöhnliche Hektik der Behörde wurde als Indiz für politische Motive gewertet. Die betroffenen Sender nutzten diese Ungereimtheit, um die Willkürlichkeit der Maßnahmen vor Gericht zu belegen. Die FCC hatte ursprünglich behauptet, es gäbe technische oder ethische Mängel, die eine sofortige Überprüfung erforderten, was die Richterin jedoch als irreführend einstufte.

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Reaktion der Akteure und politische Folgen

Bis kurz nach dem Urteil vom Mittwoch blieben sämtliche betroffenen Parteien und Institutionen verschwiegen. Weder das Präsidialamt des US-Präsidenten Donald Trump, noch FCC-Chef Brendan Carr, noch die Unternehmensführung von Disney oder die Leitungsebene von ABC gaben offizielle Stellungnahmen ab. Dies unterstreicht die politische Sensibilität des Falls, da jede Reaktion die juristische Lage weiter komplizieren könnte. Analysten werten das Urteil jedoch als starkes Signal für die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten. Es demonstriert, dass unabhängige Gerichte in der Lage sind, exekutive Übergriffe auf die Pressefreiheit wirksam zu bremsen. Die Entscheidung stoppt die aktuellen Bemühungen der Trump-Administration, US-Medienunternehmen mit regulatorischen Drohungen in die Schranken zu weisen. Medienbeobachter sehen nun eine neue Ära der gerichtlichen Kontrolle behördlicher Machterweiterungen bevor.

Auswirkungen auf die Medienlandschaft und Ausblick

Die Aufhebung der Lizenzdrohung sichert den ABC-Sendern zunächst die rechtliche Grundlage für ihre weitere Ausstrahlungstätigkeit bis zur regulären Überprüfung im Jahr 2028. Für den Medienmarkt bedeutet dies, dass politische Kritik weiterhin unter dem Schutz des First Amendment ausgestrahlt werden kann, ohne mit dem Verlust der Betriebsgenehmigung belegt zu werden. Die FCC wird die Entscheidung wahrscheinlich anrufen, da Brendan Carr bereits angedeutet hatte, dass die Behörde ihren Weg fortsetzen wird. Gleichzeitig wird die Justiz nun zum zentralen Schiedsrichter in Konflikten zwischen politischer Führung und Medienfreiheit. Die Fallentscheidung von Loren Alikhan könnte künftige Regulierungsversuche gegen Nachrichtenredaktionen stark erschweren. Für die Zuschauer bleibt die Verfügbarkeit der Sendungen unbeeinträchtigt, während die politische Debatte über die Unabhängigkeit der Rundfunkaufsicht weiter anheizt wird.