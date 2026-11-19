Der 'Protect Our Games Act' soll Spieler vor dem Abschalten von Online-Diensten schützen. Die Initiative fordert das Recht auf Eigenhosting, wenn Hersteller Server kappen.

Ein neues gesetzgeberisches Vorhaben in den Vereinigten Staaten zielt darauf ab, die Rechte von Videospiel-Konsumenten vor dem vorzeitigen Abschalten von Online-Diensten durch Entwickler zu schützen. Die beiden Initiativen Players Alliance und Stop Killing Games haben das sogenannte Protect Our Games Act konzipiert, welches den Zugang zu gekauften Titeln auch nach Stilllegung der offiziellen Server gewährleisten soll. Dieser Ansatz reagiert auf wiederholte Vorfälle, bei denen Spieler ihre erworbenen digitalen Inhalte nicht mehr nutzen konnten, obwohl sie das Recht an der Software besaßen.

Kernziele des Protect Our Games Act

Das Gesetz sieht vor, dass Hersteller den Käufern die technische Möglichkeit einräumen müssen, eigene Spielserver zu betreiben, sobald die kommerziellen Dienste eingestellt werden. Dies ermöglicht es Spielern, weiterhin gemeinsame Abenteuer zu erleben oder im Multiplayer-Modus zu konkurrieren, ohne auf die Infrastruktur des ursprünglichen Anbieters angewiesen zu sein. Die Spieleschwung ist somit nicht mehr verpflichtet, die Server dauerhaft unterhalten zu betreiben, muss den Nutzern aber den notwendigen Zugang zu den Code-Basen oder Schnittstellen gewähren, um private Hosts zu betreiben.

Also read Italien verabschiedet neues Gesetz zur Bekämpfung des Antisemitismus

Der Vorfall mit Ubisoft The Crew als Katalysator

Ein prominenter Auslöser für diese Debatte ist der Fall des Rennspiels The Crew von Ubisoft. Im März 2024 stellten Fans fest, dass das Spiel sich nicht mehr starten ließ. Der Grund dafür war kein technischer Defekt auf Seite der Hardware, sondern die aktive Abschaltung der für den Betrieb notwendigen Server durch den Publisher Ubisoft. Selbst Besitzer der physischen Original-Disc waren anschließend nicht mehr in der Lage, das Spiel zu spielen, was die Ohnmacht der Konsumenten verdeutlichte.

Advertisement

Fortschritte und Hürden im US-Kongress

Trotz der Dringlichkeit des Themas steht der legislatorische Prozess noch am Anfang. Ein entsprechender Entwurf sollte ursprünglich im US-Kongress eingebracht werden, blieb jedoch bisher unveröffentlicht. Dadurch ist unklar, ob das Gesetz auch bereits veröffentlichte Titel erfassen würde oder nur auf zukünftige Releases Anwendung finden würde. Die Unsicherheit bezüglich des retroaktiven Charakters der Regeln hält die weitere Diskussion über den genauen Wortlaut des Gesetzentwurfs aufrecht.

Kommerzielle Faktoren und rechtliche Grauzonen

Bei der Bewertung, wie lange ein Spiel verfügbar bleiben muss oder welche Kompensationen fällig sind, spielen unter anderem der Kaufpreis, die Art der Werbung und die zu erwartende Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle. Bislang gibt es dazu in der Rechtsprechung kaum konkrete Entscheidungen, die klare Maßstäbe setzen. Die Branche steht vor der Aufgabe, freiwillige Regeln mit Verbraucherschützern zu erarbeiten, wobei der US-Kongress bis Jahresende Gespräche über solche Rahmenbedingungen führen will.