US-Gesetzesentwurf gefährdet Mercedes' Marktzugang in Amerika

Ein umstrittener Gesetzentwurf in den USA könnte Mercedes wegen seiner chinesischen Großaktionäre vom US-Markt ausschließen. Das hätte massive finanzielle Folgen und ist ein weiteres Zeichen für die zunehmende wirtschaftliche Spaltung zwischen den Großmächten.

Die Stimmung bei Mercedes ist bereits durch schwache Geschäfte in China , den Wandel zur Elektromobilität und intensiven Wettbewerb angespannt. Ein aktueller Vorstoß aus den USA verschärft die Unsicherheit.

Ein umstrittener Gesetzentwurf im US-Repräsentantenhaus hat eine wichtige Hürde genommen. Im schlimmsten Fall könnte Mercedes wegen seiner chinesischen Großaktionäre vom US-Markt ausgeschlossen werden, was milliardenschwere Folgen für Geschäft und Aktie hätte. Die geplanten US-Gesetze zielen darauf ab, den Einfluss Chinas auf die amerikanische Autoindustrie zu begrenzen. Eine Regelung sieht vor, Hersteller mit größeren Beteiligungen aus 'feindlichen Staaten' wie China, Russland oder Nordkorea vom US-Markt auszuschließen.

Mercedes gerät dadurch ins Visier, weil die chinesische BAIC Group 9,98 Prozent der Stimmrechte hält und Geely-Gründer Li Shufu weitere 9,69 Prozent - zusammen fast 20 Prozent. Der Entwurf sieht eine Schwelle von 15 Prozent vor. Bei Inkrafttreten der Gesetze könnte Mercedes keine Fahrzeuge mehr in den USA produzieren, verkaufen oder importieren. Im vergangenen Jahr erzielte Mercedes-Benz in den USA einen Umsatz von fast 31 Milliarden Euro, vor allem mit Premiummodellen wie GLE, S-Klasse und AMG.

Ein Ausschluss vom US-Markt wäre daher ein 'Super-GAU' für Mercedes-Benz, wie Experten betonen. Zwar handelt es sich noch um ein Extremrisiko, doch die Debatte könnte zusätzlichen Druck auf die Aktie ausüben und einen weiteren Nackenschlag für das Unternehmen bedeuten. Mercedes selbst äußert sich vorsichtig: Man beobachte die Situation und stehe in engem Dialog mit politischen Entscheidungsträgern, um die Einzelheiten der Gesetzgebung zu verstehen.

Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln warnt, dass der Fall über Mercedes hinausweist: 'Die Initiative ist ein weiteres Zeichen, dass die Weltwirtschaft immer mehr in getrennte Sphären zwischen den rivalisierenden Großmächten auseinanderbricht.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercedes-Benz USA China Handelsgesetz Autoindustrie Marktzugang BAIC Geely Wirtschaftspolitik US-Kongress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autoindustrie: Neues US-Gesetz gefährdet Mercedes-GeschäftDie USA wollen chinesischen Einfluss in der Autoindustrie begrenzen. Das geplante Gesetz könnte allerdings auch den deutschen Autobauer Mercedes treffen.

Read more »

Autoindustrie: Neues US-Gesetz könnte Mercedes-Geschäft gefährdenDie USA wollen chinesischen Einfluss in der Autoindustrie begrenzen. Das geplante Gesetz könnte allerdings auch den deutschen Autobauer Mercedes treffen.

Read more »

Jules Gounon mit Mercedes-AMG-Bestzeit im ersten Training in Monza - SportwagenJules Gounon fuhr im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Bestzeit in letzter Sekunde des Boliden.

Read more »

Mercedes plant hochautomatisiertes Fahren in deutschen Städten ab 2026Mercedes-Benz kündigt an, bis Ende 2026 in deutschen Städten das hochautomatisierte Fahren auf Level 2++ einzuführen. Die Technologie erlaubt zeitweises Hände-vom-Lenkrad-Fahren, erfordert aber ständige Überwachung durch den Fahrer. Die bundesweite Verfügbarkeit ist für 2027 geplant.

Read more »