US-Haushalt droht, Arbeitsmarkt boomt, Nvidia-Untersuchung belastet Tech-Sektor

Dezember-Datum für US-Haushalt, Jobs plus 165.000 im Oktober. Nvidia-CEO Huang unter Spionageverdacht, AMD steigt um 13,5 Prozent an.

Die politische Debatte in den USA hat sich vollständig auf den bevorstehenden Haushalt verlagert, da die aktuelle Finanzierung der Regierung am 11. Dezember ausläuft. Angesichts des neu gewählten Kongresses und der instabilen Mehrheitsverhältnisse steigt das Risiko eines Regierungsstillstands erheblich an. Dennoch prognostiziert ein Kommentator das wahrscheinlichere Szenario als einen Übergangshaushalt, der bis etwa Februar verlängert wird. Gravierende Reformen sind erst mit dem neuen Kongress ab Januar zu erwarten, während der Arbeitsmarkt derzeit mit deutlichen positiven Signalen aufwartet. Im Oktober wurden 165.000 neue Arbeitsstellen geschaffen, was signifikant über den Erwartungen lag. Gleichzeitig kehrten Arbeitskräfte in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen zurück, während die Arbeitslosenquote sank und die Erwerbsbeteiligung anstieg.

US-Haushalt und Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die präzisen Zahlen des Arbeitsmarktberichts unterstreichen die Dynamik der US-Wirtschaft, warnen jedoch auch vor überhitzten Segmenten. Eine Stimme warnt davor, dass die Federal Reserve diese positiven Daten als Zeichen einer zu heiß laufenden Wirtschaft interpretieren könnte. Dieser Aspekt bleibt zentral für die Geldpolitik, da die Notenbank auf Inflationsdruck reagiert. Gleichzeitig zeigt die Marktstruktur, dass die USA 73 % des Indexgewichts ausmachen. Dementsprechend stark ist die Marktperformance auf amerikanische Technologiewerte konzentriert. Analysten halten eine reine Buy-and-Hold-Strategie für US-Aktien ohnehin für unzureichend, da die nächste Dekade Renditen zwischen 0 % und 15 % bieten könnte. Die Zuversicht für Europa stützt sich hingegen auf staatlich getriebene Wachstumstreiber wie die schuldenfinanzierten Infrastrukturpakete in Deutschland und den expandierenden Verteidigungssektor. Skeptiker verweisen hier jedoch auf die fehlende Rechenkapazität und die begrenzte Energieinfrastruktur in Ländern wie Deutschland und Großbritannien.

Also read Jensen Huang gesteht Affäre ein, Nvidia beginnt Untersuchung

Nvidia-Untersuchung belastet Tech-Sektor

Im Technology-Sektor überschattet die Untersuchung um Jensen Huang, den Vorstandsvorsitzenden von Nvidia, die aktuellen Entwicklungen. Es gibt Vorwürfe, dass Huang von einer chinesischen Spionin ausgespäht worden sein soll. Interne und externe Untersuchungen zu seiner Beziehung zu der mutmaßlichen Agentin laufen derzeit auf Hochtouren. Dass der Vorstand die Aufklärung selbst übernimmt, schadet aus Sicht der Kritiker der Glaubwürdigkeit des Unternehmens zusätzlich. Zwei Investoren halten Huangs Verbleib an der Spitze inzwischen für unwahrscheinlich. Ein Kritiker fordert zudem ein sofortiges Verbot von Chip-Verkäufen nach China. Die Verteidiger von Nvidia verweisen darauf, dass der Vorstand voll hinter Huang und dem Führungsteam steht. Finanzchefin Colette Kress gilt bei Investoren als vertraute Figur. Huang selbst betont seine Verpflichtung gegenüber der nationalen Sicherheit und dem Unternehmen. Die technologische Basis reiche weit über den Konzernchef hinaus.

Advertisement

AMD und Microsoft als Umschichtungsgewinner

Gefährdet sind vor allem hoch verschuldete, unabhängige Entwickler, denen steigende Finanzierungskosten, teurer Strom und lokaler Widerstand zusetzen. Beim Ausbau der Rechenzentren gilt der strukturelle Trend als intakt. Projekte mit gesichertem Stromzugang und starken Mietern dürften Verzögerungen überstehen. Auch die Investitionen in US-Rechenkapazität dürften hoch bleiben. AMD gilt als größter Nutznießer des Vertrauensverlusts bei Nvidia, weil die eigenen KI-Chips als Alternative an Bedeutung gewinnen. Die Aktie von AMD zog um 13,5 % an. Oppenheimer hat die Aktie auf "Outperform" hochgestuft und nennt ein Kursziel von 600 USD. Die Optimisten sehen in AMD einen direkten Konkurrenten im KI-Chip-Markt, der von Umschichtungen aus Nvidia profitiert. Zudem verfüge AMD über eine klare Nummer zwei in der Unternehmensführung. Für die Aktie spricht auch der Rekordumsatz von 13,4 Mrd. USD, der Anfang November den Konsens übertraf. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft war im dritten Quartal um 97 % gewachsen. Das Analysehaus erwartet für 2027 ein weiteres Plus von 135 %.

Nvidia-Kennzahlen und Marktprognosen

Im August hatte Nvidia einen Umsatzsprung um 106 % auf 96,2 Mrd. USD gemeldet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 323 USD. Charttechnisch liegt die Unterstützung bei 165 USD, zudem rückt die Marke bei 180 USD in den Blick. Widerstände folgen bei 260 und 280 USD. Entscheidend werden die Quartalszahlen am 17. November und die Kongressanhörung tags darauf. Die Untersuchung dürfte dabei den Geschäftsausblick überschatten. Die Zuversicht für Europa stützt sich auf zwei staatlich getriebene Wachstumstreiber: die schuldenfinanzierten Infrastrukturpakete in Deutschland und den Verteidigungssektor. Skeptiker verweisen allerdings auf die fehlende Rechenkapazität und die begrenzte Energieinfrastruktur in Ländern wie Deutschland und Großbritannien. Ohne eigene, souveräne KI-Infrastruktur drohen massive Kapital- und Datenabflüsse in die USA. Dies unterstreicht die globale Abhängigkeit von der US-Technologiebranche und die Risiken für europäische Märkte.