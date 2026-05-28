US-Inflation beschleunigt sich durch Iran-Krieg und Energiepreise, multiple Krisen im Nahen Osten eskalieren

Die US-Inflation steigt im April auf 3,8 Prozent, angetrieben durch den Iran-Konflikt und höhere Energiekosten. Gleichzeitig eskalieren mehrere Fronten im Nahen Osten: Israel tötet Hisbollah-Kämpfer, weitet Kontrolle im Gazastreifen aus und bricht mit der UN. Die USA drohen Oman mit Sanktionen, während die EU israelische Siedler sanktioniert. Fortschritte in Iran-Gesprächen bieten einen Hoffnungsschimmer.

Die Inflation in den USA hat sich im April wegen des Kriegs mit dem Iran und steigender Energiepreise beschleunigt. Der für die US-Notenbank Fed maßgebliche Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilt.

Dies ist der stärkste Anstieg seit Mai 2023. Dieser Wert entspricht den Erwartungen von Ökonomen. Die Daten stützen die Einschätzung von Experten, dass die Fed ihren Leitzins bis weit ins nächste Jahr hinein unverändert lassen könnte. Gleichzeitig belasten geopolitische Spannungen die Weltwirtschaft.

Die USA haben indirekt mit Sanktionen gedroht, sollte Oman bei der Wiederöffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus mit dem Iran kooperieren. Dies zeigt, wie sehr der Konflikt die regionalen und globalen Handelsrouten beeinflusst.

Zudem kündigte Israel die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres auf, nachdem Israel in einem vorab bekannt gewordenen Bericht über sexualisierte Gewalt auf eine "schwarze Liste" gesetzt wurde. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon bezeichnete diese Entscheidung als skandalös und brach den Kontakt zum Büro Guterres bis zum Ende dessen Amtszeit ab. In einer separaten Entwicklung hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge seit Beginn des Iran-Konflikts rund 2500 Hisbollah-Kämpfer getötet, davon 800 seit der vereinbarten Waffenruhe Mitte April.

Die israelische Führung betont, die ranghöchsten Kommandeure der Hisbollah seien in den letzten Wochen "ausgeschaltet" worden. Gleichzeitig plant Israel, seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen auszuweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte laut einer Aufzeichnung des Senders Channel 12, die Armee kontrolliere derzeit 60 Prozent des Gebiets und seine Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen. Auf Zwischenrufe, 100 Prozent zu besetzen, reagierte Netanjahu mit dem Hinweis, man gehe "Schritt für Schritt" vor.

Der Gazastreifen umfasst etwa 365 Quadratkilometer. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zeigen unterdessen Fortschritte. Insider berichten von einer geplanten 60-tägigen Verlängerung der Waffenruhe sowie einer uneingeschränkten Öffnung der Straße von Hormus. Ein US-Korrespondent zitiert einen beteiligten Diplomaten mit den Worten: "Dann sind wir da, wo wir einen Tag vor Kriegsbeginn standen.

" Die EU hat Sanktionen gegen israelische Siedler verhängt, die für schwere Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland verantwortlich gemacht werden. Die Maßnahmen umfassen das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote für vier Organisationen und drei Einzelpersonen, darunter die Siedlungsbewegung Nachala und ihre Direktorin Daniella Weiss. Dieser Beschluss setzt eine politische Grundsatzvereinbarung vom 11. Mai um.

Die Golfstaaten, traditionelle Verbündete der USA, sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als existenzielle Bedrohung für ihre Wirtschaftsmodelle, wie der Militärexperte Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv erklärte. Tourismus sowie Öl- und Gasexporte seien beeinträchtigt. Langfristig seien die Konsequenzen noch schwerwiegender, falls keine Einigung erzielt wird. Einige Staaten suchten daher direkt das Gespräch mit dem Iran, um eigene Deals abzuschließen.

Vor diesem Hintergrund hatte US-Präsident Donald Trump Oman mit Vernichtung gedroht, sollte es sich auf die Seite des Iran stellen. Die angespannte Lage unterstreicht die globale Verwundbarkeit durch regionale Konflikte und deren Auswirkungen auf Handel, Energieversorgung und internationale Zusammenarbeit





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