US-Influencer behauptet: Freundin betrog ihn mit Cousin - und Katzenklo-Kamera flog auf

Ein Influencer wirft seiner Ex-Freundin vor, ihn mit ihrem Cousin betrogen zu haben. Die angebliche Affäre soll durch die Kamera eines automatischen Katzenklos aufgedeckt worden sein. Das Video dazu sorgt für große Aufregung und Diskussionen über Privatsphäre und Inszenierung in sozialen Medien.

Eine bizarre Geschichte, die selbst gestandene Internetnutzer kaum fassen können, geht derzeit viral: Der 23-jährige US-amerikanische Influencer Kenneth Odigbo, der auf TikTok rund vier Millionen Follower zählt,wirft seiner Ex-Freundin, der Twitch -Streamerin Kathelina "Kvrtez" (20), vor, ihn mit ihrem eigenen Cousin betrogen zu haben.

Besonders absurd: Aufgeflogen sein soll die angebliche Affäre durch die Kamera eines automatischen, etwa 800 Euro teuren Katzenklos, die im Badezimmer der Wohnung stand. In einem emotional aufgeladenen Video, das innerhalb weniger Tage Hunderttausende Aufrufe generierte, schildert Kenneth, wie er auf diese außergewöhnliche Weise die vermeintliche Untreue entdeckt haben will. Er beschreibt, dass seine Freundin auffällig häufig mit einem Cousin FaceTime-Anrufe erhielt, was er zunächst nicht weiter beachtete.

Als sie sich jedoch eines Tages im Badezimmer einschloss und weiter telefonierte, wurde er misstrauisch und nutzte angeblich den Live-Feed des Katzenklos, um einen Blick in den Raum zu werfen. Dort habe er seine nackte Freundin vor dem Spiegel bei einem Gespräch gesehen. Der Anblick habe ihn zutiefsterschockt und körperlich reagiert. Danach soll er ihr Handy überprüft und dort weitere Belege für eine intime Beziehung gefunden haben, darunter eine Nachricht, in der sie schrieb, sie wünsche, sie wären keine Cousins.

Kenneth betont, die Identität des Mannes habe ihn besonders getroffen, da es sich um einen leiblichen Verwandten handele.

"Zwei Jahre waren plötzlich für die Tonne", sagt er und berichtet von Übelkeit und emotionalem Tief. Kurz darauf beendete er die Beziehung und forderte sie auf, sein Haus zu verlassen. In dem Video zeigte er auch Screenshots von Nachrichten, die er auf ihrem Handy gefunden haben will. Inzwischen sind die Profile beider Beteiligten offline oder nicht mehr auffindbar.

Zusätzlichen Zündstoff liefert ein altes Stream-Statement von Kathelina, in dem sie früher andeutete, mit ihrem Cousin "etwas miteinander" gehabt zu haben und "total in ihn verknallt" gewesen zu sein. Diese Aussage, die nach der Veröffentlichung des Betrugsvorwurfs wieder im Netz kursierte, stützt aus Sicht vieler Nutzer Kenneths Darstellung und macht den Fall umso skandalöser. Die Geschichte wirft Fragen nach Privatsphäre, dem Einsatz von Smart-Home-Geräten und den Grenzen des Inszenierens in sozialen Medien auf.

Während viele Kenneths Vorgehen als cleveres Aufdecken feiern, kritisieren andere die mögliche Verletzung von Datenschutz und die嘀嗒Verbreitung intimer Details. Ob es sich um eine reale Entdeckung, eine inszenierte Story oder eine komplexe Mischung aus beidem handelt, bleibt unklar - der Konflikt zwischen den beiden jungen Social-Media-Persönlichkeiten spielt sich jedenfalls vollständig in der Öffentlichkeit ab und liefert reichlich Gesprächsstoff für ihre Follower und die breitere Internetgemeinde





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