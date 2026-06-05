US-Influencer Clavicular live bei Schönheits-OP: Kritik an Körperkult im Internet

Ein junger US-Influencer überträgt live eine Nasenoperation und sorgt damit für Empörung. Die Inszenierung wirft Fragen nach den Grenzen von Unterhaltung und der Vermarktung medizinischer Eingriffe auf.

Wer schön sein will, muss leiden - dieses Motto lebt der 20-jährige US- Influencer Clavicular vor und macht daraus eine Internet-Show. Vor laufender Kamera ließ er sich einen Beauty-Eingriff durchführen: Unter Narkose auf dem OP-Tisch konnten Tausende Zuschauer live verfolgen, wie an ihm herumoperiert wurde.

Diese Inszenierung steht in einer Serie von extremen Körpermodifikationen, die Teil einer Online-Show ist, in der es darum geht, das eigene Aussehen bis ins Detail zu optimieren - von übermäßigem Fitness-Training und radikalen Diäten bis hin zu chirurgischen Eingriffen. Kritiker warnen bereits seit Längerem, dass Teile dieser Szene gefährliche und ungesunde Methoden bewerben und vor allem junge Menschen zu riskanten Experimenten verleiten könnten.

Am Mittwoch unterzog sich Clavicular, mit bürgerlichem Name Peters, einer Nasenkorrektur, einer Rhinoplastik, die fast fünf Stunden dauerte. Während dieser Zeit konnten Zuschauer nicht nur den Eingriff selbst beobachten, sondern auch das vorherige Gespräch mit dem Arzt. Durchgeführt wurde die Operation von Dr. Miami, 54, bürgerlich Michael Salzhauer, einem US-amerikanischen Schönheitschirurgen, der selbst über fünf Millionen Follower in sozialen Netzwerken hat.

Die Live-Übertragung löste gemischte Reaktionen aus: Während einige Zuschauer von den Einblicken fasziniert waren, reagierten andere entsetzt und fragten, ob medizinische Eingriffe überhaupt als Unterhaltung dienen dürften. Clavicular ist kein Unbekannter in der Szene des extremen Körperkults - sein Verhalten und seine Aussagen haben in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Medienberichten zufolge sprach er offen darüber, Methamphetamin als Appetitzügler benutzt zu haben, und behauptete, seinen Kiefer durch Hammerschläge verändert zu haben.

Zudem soll er als Jugendlicher Testosteron zur Veränderung seines Körpers eingenommen haben. Nach der Nasenoperation erklärte Dr. Miami, dass es etwa ein Jahr dauern würde, bis das endgültige Ergebnis sichtbar sei. Clavicular war zudem bereits nach einer mutmaßlichen Überdosis ins Krankenhaus gebracht worden; Drogen wie Adderall sollen dabei eine Rolle gespielt haben, was im Internet heftige Diskussionen auslöste.

Zudem liefen bereits weitere Ermittlungen oder rechtliche Schritte gegen ihn, die in diesem Zusammenhang erwähnt wurden, jedoch in der vorliegenden News-Meldung nicht abschließend geklärt wurden





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