US-Iran-Abkommen: Bundeswehr-Beteiligung, G7-Unterstützung, Drohnenangriffe und israelische Angriffe

Das US-Iran-Abkommen sieht die Beteiligung der Bundeswehr an der Sicherung der Meerenge vor. Die G7-Staaten sind bereit, zu dessen Umsetzung beizutragen. Drohnenangriffe des Iran auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und israelische Angriffe im Südlibanon sind weitere Themen.

Am Freitag soll ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden. Mit diesem Abkommen soll auch die Straße von Hormus wieder geöffnet werden.

An der Sicherung der Meerenge könnte die Bundeswehr beteiligt sein. Militärexperte Ralph Thiele betont die Gefahren der Mission. Nato-Generalsekretär Mark Rutte begrüßt das Abkommen zur Beendigung des Irankriegs zwischen Washington und Teheran.

'Die Wiederherstellung der freien Durchfahrt durch die Straße von Hormus wird ein gewaltiger Fortschritt sein', sagt Rutte bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Viele Verbündete stünden bereit, Unterstützung zu leisten.

'Das Vorgehen der USA, um die Gefahr eines nuklear bewaffneten Iran abzuwenden und seine Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen zu verringern, stärkt unser aller Sicherheit', betont Rutte. Das von US-Präsident Donald Trump ausgehandelte Abkommen habe die Möglichkeit geschaffen, 'sicherzustellen, dass der Iran niemals in den Besitz einer Nuklearwaffe gelangt'. Der Iran-Krieg hat sich erheblich auf die Ölvorräte vor allem der Industriestaaten ausgewirkt. Trotz des deutlichen Rückgangs der Ölnachfrage (...

) schrumpfen die Vorräte weiterhin in Rekordtempo. Die IEA schätzt, dass infolge des Iran-Krieges bis zum 12. Juni 2021 252 Millionen Barrel Rohöl verloren gegangen sind. Allein in den OECD-Staaten wurden 163 Millionen Barrel entnommen.

Die Regierungen dieser Länder zapften demnach ihre Bestände an, um die Blockade der Rohöllieferungen aus der Golfregion während des Krieges auszugleichen. Die G7-Staaten pochen auf eine kostenlose und freie Durchfahrt der Schiffe durch die Straße von Hormus. Die Gebührenfreiheit scheint ein noch offener Punkt in der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu sein, die am Freitag offiziell unterzeichnet werden soll.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche rechnet nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA für ein Kriegsende mit einer spürbaren Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Die bereits fallenden Energiepreise würden die Verbraucherpreise senken und damit die Inflation dämpfen. Die Ministerin äußert sich zuversichtlich, dass sich die Lieferketten schnell wieder entspannen würden. Dies gelte nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für Chemieprodukte und Aluminium.

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

'Reporter ohne Grenzen' verurteilt die gezielte Attacke des israelischen Militärs auf den Journalisten Motassem Saqf al-Hayt, der für das Quds News Network arbeitet. In einem Beitrag auf X erklärt die Menschenrechtsorganisation, der Journalist habe aus Deir Abu Mashaal in der Nähe von Ramallah berichtet, als er am Fuß verletzt und mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Laut dem Sender Al-Dschasira, der sich auf lokale Medien beruft, berichtete er gerade über eine Razzia der Armee in der Gegend, als er von einer Tränengasgranate am Fuß getroffen wurde. Im Südlibanon soll es wieder zu israelischen Angriffen gekommen sein. Dies schreibt 'The Times of Israel' unter Berufung auf libanesische Medienberichte. Demnach schlugen israelische Kampfflugzeuge in Nabatieh al-Fawqa zu und trafen die Gemeinde Ansarijeh.

Von Seiten der israelischen Armee gibt es bislang keine Stellungnahme zu diesen Berichten





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