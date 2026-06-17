US-Präsident Donald Trump hat das Friedensrahmenabkommen mit dem Iran unterzeichnet, während Teheran noch die finale Unterzeichnungsmodalität prüft. Das Abkommen sieht eine sofortige Waffenruhe, den Abzug von US-Truppen und die Aufhebung der Seeblockade vor. Kritiker bezeichnen es als strategisches Fiasko und warnen vor einseitigen Zugeständnissen an den Iran.

US-Präsident Donald Trump hat die Friedensvereinbarung seines Landes mit dem Iran unterzeichnet. Ein US-Regierungsvertreter bestätigte einen Bericht des US-Portals Axios, wonach Trump während seines Dinners mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Schloss Versailles eine gedruckte Ausfertigung der Vereinbarung persönlich unterschrieben habe.

Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf habe das Dokument für die iranische Seite bereits im Laufe der Woche digital unterzeichnet. Teheran prüft indessen, ob das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran von den Präsidenten beider Länder digital unterzeichnet werden könnte. Das könne in mancher Hinsicht eine bessere Option sein, erklärte Außenamtssprecher Ismail Baghai dem Staatssender Irib. Das für Freitag geplante Treffen der beiden Seiten in der Schweiz soll dennoch wie vorgesehen stattfinden.

Alle möglichen Aspekte würden in diesem Zusammenhang überprüft und man strebe eine Sitzung ohne überflüssige Nebensächlichkeiten an. Beobachtern zufolge will der Iran in der Schweiz ein Händeschütteln mit den US-Vertretern und Bilder von der Zeremonie unbedingt vermeiden. Ein ranghoher ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums hat das Rahmenabkommen seines Landes mit dem Iran als strategisches Fiasko von epischen Ausmaßen bezeichnet.

Die Vereinbarung, die am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, bedeute den Bruch mit einer nahezu fünfzigjährigen, von beiden Parteien getragenen US-Politik gegenüber dem Iran, sagte Joel Rubin dem TV-Sender i24news. Rubin war während der Amtszeit des damaligen US-Präsidenten Barack Obama Mitarbeiter des Außenministeriums. Das Rahmenabkommen bedeute ein Ende der Idee, dass der Iran ein negativer Akteur in der Region sei. Rubin warnte vor einem Szenario, in dem Teheran nun Hunderte Milliarden Dollar ohne jegliche Einschränkungen übergeben werden könnte.

Man hoffe offenbar auf irgendeine Art von besserer Einigung in den kommenden 60 Tagen, nachdem der Iran bereits bezahlt worden sei und die Vorteile und Zugeständnisse des Abkommens schon bekommen habe, ohne sich zu einer ernsthaften Gegenleistung zu verpflichten. Angesprochen auf das Abkommen zwischen dem Iran und den USA lobt Klemens Fischer zunächst Pakistan als Vermittler des Deals. Der Politologe betont jedoch angesichts der Ergebnisse auch die Sinnlosigkeit des US-Kriegseinsatzes.

Schließlich bestand zuvor bereits eine ähnliche Vereinbarung. Der Iran prüft nach eigenen Angaben die Möglichkeit, dass das Rahmenabkommen mit den USA von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Staatschef Massud Peseschkian unterzeichnet wird. Bisher hätten sich Teherans Pläne für den am Freitag in der Schweiz vorgesehenen Termin nicht geändert, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Bakaei. Es gebe jedoch Überlegungen, dass das Abkommen durch die Präsidenten beider Länder erfolgen soll.

Dieser Vorschlag werde derzeit geprüft. Der Iran hatte zuvor erklärt, dass die USA bei der Zeremonie von Vize-Präsident JD Vance und der Iran durch Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf vertreten sein wird. Vor der offiziellen Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran an diesem Freitag hat ein hochrangiger US-Regierungsbeamter den vorab von Medien verbreiteten Wortlaut des Dokuments weitgehend bestätigt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Weißen Haus erfuhr, zielt das Abkommen auf die sofortige und dauerhafte Beendigung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, ab. Nach der Unterzeichnung des Abkommens soll es keine weiteren militärischen Einsätze mehr gegeneinander geben. Beide Kriegsparteien verpflichten sich zudem laut Text, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen Staates zu achten und jedwede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen Staates zu unterlassen.

Zudem verpflichteten sie sich, Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, das endgültige Abkommen innerhalb von maximal 60 Tagen zu erzielen. Diese Frist könne allerdings im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Die gegen den Iran gerichtete US-Seeblockade soll demnach innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben und das US-Militär in der Region abgezogen werden. Der US-Beamte betonte, dass die US-Streitkräfte dort auf das Vorkriegsniveau reduziert werden sollen.

Handelsschiffe sollen ferner 60 Tage lang in der Lage sein, die Straße von Hormus sicher und gebührenfrei befahren zu können. US-Präsident Donald Trump beteuert trotz des Streits über die israelischen Angriffe im Libanon, ein sehr gutes Verhältnis zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu haben. Bibi Netanjahu ist ein guter Mann, er ist nur manchmal etwas übereifrig, sagt Trump. Wir haben eine unglaubliche Partnerschaft, er ist ein unglaublicher Regierungschef





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