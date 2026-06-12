Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hat bestätigt, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran erreicht wurde. US-Präsident Trump strebt eine Vereinbarung an, die vor allem amerikanischen Interessen dient. Beide Seiten arbeiten eng zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Allerdings gibt es weiterhin widersprüchliche Informationen aus beiden Ländern.

Pakistan s Premierminister Shehbaz Sharif hat bestätigt, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran erreicht wurde. Pakistan arbeitet eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren.

Ein Frieden war noch nie so greifbar wie jetzt. Im Hinblick auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran gibt es weiterhin widersprüchliche Informationen aus beiden Ländern. Während der Iran weiterhin für sich das Recht beanspruche, Uran anzureichern und die Kontrolle über die Straße von Hormus zu behalten, hieß es laut US-Angaben, Teheran sei zu einem Verzicht auf sein Atomprogramm bereit. Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz vor dem Abschluss.

Bis zur endgültigen Fertigstellung sollten sich die Medien mit Spekulationen über ihren Inhalt zurückhalten. Einzelheiten würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt. US-Präsident Trump strebe eine Vereinbarung an, die vor allem amerikanischen Interessen dient. Israel erwarte, dass Washington auch weitere Sicherheitsbedenken berücksichtige.

Pakistan meldet Fortschritte bei US-Verhandlungen mit dem Iran. Dialog und Diplomatie seien der einzige Weg für langfristigen Frieden. Über Islamabad waren in den vergangenen Wochen immer wieder Nachrichten zwischen den Kriegsparteien ausgetauscht worden





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