Französischer Außenminister fordert, dass Israel den im Iran‑USA‑Abkommen vorgesehenen Waffenstillstand im Libanon respektiert. Der US‑Iran‑Konflikt und seine Folgen, darunter die drohende Aktivität im Libanon und die Notwendigkeit von Sicherheitseinsätzen in der Straße von Hormus, werden in diesem Bericht behandelt.

Die Verhandlungen über ein endgültiges Kriegsende zwischen den USA und dem Iran haben bislang noch keine Schritte unternommen, und bereits jetzt kommt es zu Verzögerungen.

Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hürden und zweifelt an einer späteren Einigung. Frankreich hat Israel aufgefordert, den im Iran‑USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstand im Libanon einzuhalten. Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte gegenüber dem Sender FranceInfo, die angepasste Haltung Deutschlands, wenn der Abkommenspunkt über die Straße von Hormus umgesetzt wird. In einem ZDF‑Politbarometer gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie eine deutsche Beteiligung an einer Sicherheitseinsatzzusammenarbeit begrüßen würden, während 38 Prozent dagegen waren.

Die Straße von Hormus bleibt für die globale Wirtschaft unerlässlich, doch die Frage bleibt, ob ein deutscher Einsatz territorial sinnvoll ist. Der ntv‑Hauptstadtkorrespondent Tom Kollmar weist auf das Risiko einer unübersichtlichen Frontlage hin, die Deutschland in den Konflikt hineinziehen könnte. In Bezug auf die Massaker an iranischen Demonstranten im Januar betonte Jean-Noël Barrot, dass die Weltgemeinschaft die Ereignisse nicht vergessen dürfe. Er nutzte die Plattform, um die harten Repressionen der iranischen Regierung hervorzuheben, die laut Nichtregierungsorganisationen tausende Menschenleben gekostet haben.

Der Grünen‑Politiker Omid Nouripour kommentierte die französische Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran mit wenig Hoffnung auf einen politischen Umbruch. Nach seiner Ansicht erhielt das Regime weiterhin Mittel zur Finanzierung von Repression und Aggression. Das Pentagon erklärt, 80 Milliarden Dollar seien für die Kosten des Iran‑Krieges erforderlich. Der stellvertretende Verteidigungsminister Stephen Feinberg betonte, dass die US-Militärausrüstung für Luftschläge gegen Teheran mit anderen strategischen Bedrohungen konkurriere.

Israel setzt trotz der USA‑Iran‑Abkommen fort, im Süden des Libanon Angriffe auf die Hisbollah-Miliz durchzuführen. Obwohl das Abkommen auch einen Stopp der israelischen Angriffe verlangen soll, seien die Treffer ausgeführt worden, um wiederholte Verstöße zu adressieren. Die vereinbarte Besprechung am Bürgenstock in Luzern wurde von der Schweizer Botschaft abgesagt. Unerlässlich wäre ein dauerhaftes Waffenstillnahme-Abkommen, dennoch sei das Ergebnis mit 2015 vergleichbar, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Er sah die Neuverhandlung an das 2015‑Abkommen des damaligen Präsidenten Trump an, das seiner Meinung nach bereits alle notwendigen Elemente enthielt, wodurch die jüngsten Konflikte unvermeidlich gewesen seien





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