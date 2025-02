US-Israeli Sagui Dekel-Chen Nach 500 Tagen Geiselhaft Freigelassen

Nach fast 500 Tagen in der Geiselhaft im Gazastreifen wurde der US-Israeli Sagui Dekel-Chen im Rahmen eines Waffenruhe-Abkommens mit der Hamas freigelassen. Dekel-Chen war im Oktober 2023 im Rahmen des Großangriffs der Hamas auf Israel aus seinem Kibbuz Nir Oz verschleppt worden. Er konnte nun zum ersten Mal seit seiner Entführung seine Frau Avital und seine drei Töchter wiedersehen, darunter auch seine jüngste Tochter, die während seiner Geiselhaft zur Welt gekommen war.

Für den US- Israel Sagui Dekel-Chen endet nach fast 500 Tagen der Albtraum seiner Geiselhaft im Gazastreifen. Der 36-Jährige wurde im Oktober 2023 im Rahmen des Großangriffs der Hamas auf Israel aus seinem Kibbuz Nir Oz verschleppt. Nach fast 500 Tagen in Gefangenschaft ist er nun endlich wieder mit seiner Familie in Israel vereint.

Dekel-Chen wurde im Rahmen eines Waffenruhe-Abkommens mit der Hamas freigelassen und zum ersten Mal seit seiner Geiselnahme konnte er seine Frau Avital und seine drei Töchter wiedersehen. In von der israelischen Regierung veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie Dekel-Chen mit Tränen in den Augen den Namen seiner jüngsten Tochter erfährt. Die zwei Monate nach seiner Entführung zur Welt gekommene Tochter heißt Schahar Mazal, was auf Deutsch etwa „Glückliche Morgenröte“ bedeutet. Dekel-Chen war in der Zeit seiner Geiselhaft nicht in der Lage, seine Familie zu sehen oder mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die Familie von Dekel-Chen freute sich über seine Rückkehr. „Unser Sagui ist zu Hause. Ein Freund, Sohn, Partner und vor allem ein Vater ist zurückgekehrt“, hieß es in einer Erklärung. Dekel-Chen wird nun seinen Aufenthalt in Israel nutzen, um seine Familie und Freunde wiederzusehen und die Zeit mit seinen Töchtern zu verbringen. Aus Hamas-Kreisen ist außerdem zu hören, dass die radikalislamische Palästinenserorganisation Dekel-Chen einen „goldenen Anhänger“ für seine Tochter mitgegeben hat, der „die palästinensischen Traditionen und Bräuche“ widerspiegele.





