Ein ausführlicher Bericht über die Verurteilung eines pakistanischen Staatsbürgers wegen eines von Iran beauftragten Mordplans gegen Donald Trump, den Rückzug der FDA-Nominierung von Heidi Overton aufgrund politischer Bedenken, die Klärung der Ursachen des US-Luftfahrtchaos als technisches Versagen und die geplanten Kongressanhörungen von Nvidia-Chef Jensen Huang sowie die diplomatischen Aktivitäten von Donald Trump in Asien.

Die justizbehördlichen Angelegenheiten in den Vereinigten Staaten haben zu erheblichen Aufmerksamkeit geführt, nachdem der Bundesrichter Eric R. Committee in Brooklyn den 48-jährigen Asif Merchant zu einer Strafe von mehr als 27 Jahren Gefängnis verurteilt hatte.

Iranisches Attentat auf Trump geplant

Laut Angaben des US-Justizministeriums war Merchant wegen versuchter grenzüberschreitender Terrorismusaktivitäten und versuchten Auftragsmordes schuldig gesprochen worden. Der Kern des Falls betrifft einen Mordplan, der im Auftrag der islamischen Revolutionsgarden des Iran geschmiedet wurde. Das Ziel dieser Verschwörung war es, US-Präsident Donald Trump sowie weitere hochrangige politische Amtsträger zu beseitigen.

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Zu den potenziellen Zielen zählten nicht nur der aktuelle Präsident, sondern auch der damalige Amtsinhaber Joe Biden sowie Nikki Haley, die im Jahr 2024 gegen Trump um die republikanische Präsidentschaftskandidatur angetreten war. Die Motivation hinter diesem Plan war laut Staatsanwaltschaft die Rache für die Tötung des iranischen Militärkommandeurs Qasem Soleimani durch die USA im Jahr 2020.

Merchant hatte im Prozess ausgesagt, er habe sich widerwillig auf die Forderungen der Iranischen Revolutionsgarden eingelassen, aus der Angst heraus, seine Familie in Teheran würde zu Schaden kommen, falls er nicht kooperiere. Der Iran bestreitet jeder involvement in diesen Plänen. Parallel dazu hat das Weiße Haus die Nominierung von Heidi Overton zur Leiterin der US-Arzneimittelbehörde FDA zurückgezogen. Die Entscheidung fiel angesichts wachsender parteiübergreifender Bedenken im Senat hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Unabhängigkeit und ihrer engen Bindung an Donald Trump.

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Overton Nominierung FDA zurückgezogen

Overton, eine Ärztin und Beraterin des Weißen Hauses, galt als umstritten, insbesondere aufgrund ihrer Unterstützung für unbelegte Behauptungen Tramps über Impfrisiken. Ihre Nominierung war als Versuch gestartet worden, nach der turbulenten Amtszeit von Marty Makary wieder Stabilität in die Behörde zu bringen, scheiterte jedoch an der fehlenden Unterstützung im Senat. In einem weiteren bedeutenden Vorfall schloss der US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton ausdrücklich aus, dass der massive Chaos im US-Luftverkehr, das in der vergangenen Woche stattgefunden hatte, auf einen Cyberangriff zurückzuführen sei.

Am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der Federal Aviation Administration zu einem landesweiten Startverbot geführt, das die Fliegerei im Land für mehr als vier Stunden lahmlegte. Dies war erst das zweite Mal seit den Terroranschlägen am 11. September 2001, dass ein solches generelles Verbot erlassen wurde. Tausende Flüge wurden gestrichen oder verzögert, was auch internationale Verbindungen, darunter solche aus Deutschland in die USA, stark beeinflusste.

Flugchaos kein Cyberangriff gewesen

Clayton betonte gegenüber CNBC, dass es sich lediglich um ein Software-Update handelte, das das veraltete System der FAA überfordert hatte, und nicht um eine koordinierte Aktion eines Nationalstaates oder einen Cyberangriff. Bereits Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte am Tag des Vorfalls erklärt, es gebe keine Hinweise auf eine böswillige externe Einwirkung, obwohl man zu diesem Zeitpunkt noch keine absolute Sicherheit garantieren konnte.

Die Fluggesellschaften arbeiteten daraufhin intensiv daran, den regulären Flugbetrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen, wobei die Folgen der Störung noch Tage nachwirkten. Die Analyse der Vorfälle dient nun dazu, die Sicherheitsprotokolle und die technologische Infrastruktur der nationalen Luftfahrtbehörde zu verbessern, um solche katastrophalen Ausfälle in der Zukunft zu verhindern. Auf der diplomatischen Ebene gab es weitere Entwicklungen, die die internationale Aufmerksamkeit bindeten.

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Nvidia Chef vor US-Kongressausschuss

Der zurückgetretene Chef des US-Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, sowie der Chefjurist Tim Teter haben sich bereit erklärt, Anfang Dezember vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses auszusagen. Die Anhörung steht im Zusammenhang mit der Beziehung Huangs zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Drei Ausschüsse, die für China- und Geheimdienstfragen zuständig sind, fordern Antworten zur Rolle von Nvidia dabei, gefährlichen Akteuren aus der Volksrepublik China Zugang zu hochmodernen Chips zu ermöglichen.

Huang hat einem transkribierten Interview zugestimmt, das nicht öffentlich sein wird, aber später veröffentlicht werden kann. Zugleich begann US-Präsident Donald Trump eine dreitägige Reise durch Asien, die ihn auf die Philippinen führte. Dort traf er mit den Staats- und Regierungschefs von Indien, Japan und Australien zusammen, den Partnern der Quad-Gruppe. Es war das erste Treffen dieser Art seit zwei Jahren.

Trump nutzte die Gelegenheit, um sich mit dem chinesischen Führer Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Ukraine-Krieges in Verbindung zu setzen. Zudem erwähnte er, dass er mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein Treffen anstrebe. Die geopolitischen Spannungen im Indopazifik bleiben somit ein zentrales Thema der aktuellen US-Außenpolitik, während gleichzeitig innere politische und sicherheitspolitische Herausforderungen das Land beschäftigen.