US-Justizministerium leitet Meineid-Ermittlungen gegen E. Jean Carroll ein

Das US-Justizministerium hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Autorin E. Jean Carroll wegen möglichen Meineids in ihren Vergewaltigungsprozessen gegen Donald Trump eingeleitet. Kritiker sehen darin eine politisch motivierte Vergeltungsaktion.

Das US- Justizministerium hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Schriftstellerin E. Jean Carroll eingeleitet. Der Vorwurf: Meineid in den Zivilprozessen gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump .

Carroll hatte Trump vorgeworfen, sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine des New Yorker Kaufhauses Bergdorf Goodman vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet die Vorwürfe bis heute und bezeichnete Carrolls Aussagen wiederholt als Lüge. Nun könnte Carroll selbst juristische Konsequenzen drohen. Die Ermittlungen wurden von Andrew Boutros eingeleitet, einem von Trump ernannten US-Staatsanwalt in Illinois.

Das Justizministerium unter der Leitung von Todd Blanche, der Trump zuvor als Anwalt vertreten hatte, steht in der Kritik, es nutze seine Macht, um politische Gegner des Präsidenten zu verfolgen. Blanche hat sich nach eigenen Angaben aus dem Fall zurückgezogen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Dennoch sehen Beobachter die Untersuchung als Teil einer systematischen Vergeltungskampagne gegen Trumps langjährige Widersacher.

Carroll hatte in zwei Zivilprozessen gewonnen: Im ersten Verfahren sprach ihr ein Gericht fünf Millionen Dollar Schadenersatz wegen sexueller Nötigung zu, im zweiten wegen Verleumdung sogar rund 83 Millionen Dollar. Trumps Anwälte legten Berufung ein, doch der Oberste Gerichtshof wies die Klage ab. Das jetzige Verfahren könnte die Urteile in Frage stellen, falls Carroll tatsächlich des Meineids überführt wird. Juristen halten dies jedoch für unwahrscheinlich, da die Beweise in den Zivilprozessen als belastend für Trump galten.

Die Nachricht von den Ermittlungen löste in Washington politische Wellen aus. Demokratische Abgeordnete warfen dem Justizministerium vor, das Rechtssystem zu instrumentalisieren. Republikaner hingegen begrüßten den Schritt als notwendige Überprüfung eines möglichen Justizfehlers. Der Fall Carroll ist einer von mehreren, bei dem das DOJ Ermittlungen gegen Trump-Kritiker eingeleitet hat.

Parallel dazu blockiert das Ministerium laufende Steuerprüfungen des IRS gegen Trump und sein Unternehmen, was die Vorwürfe der politischen Einflussnahme verstärkt. Carroll selbst zeigte sich unbeirrt. Sie erklärte, dass sie die Wahrheit gesagt habe und die Untersuchung letztlich ihre Glaubwürdigkeit bestätigen werde. Ihre Anwälte kündigten an, das Verfahren mit allen rechtlichen Mitteln zu bekämpfen.

Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall mit Spannung, da er weitreichende Implikationen für die Unabhängigkeit der Justiz und die Grenzen politischer Vergeltung hat. Die Entwicklung wirft grundsätzliche Fragen auf: Darf ein justizministerium gegnerische Zivilprozesse strafrechtlich nachverfolgen? Und wie unabhängig ist die Staatsanwaltschaft unter einem Präsidenten, der selbst Partei in den Verfahren ist? Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Anschuldigungen gegen Carroll haltbar sind oder ob sie als politische Waffe eingesetzt werden.

Klar ist: Der Fall Carroll ist weit mehr als ein einzelner Rechtsstreit - er ist ein Lackmustest für die Rechtsstaatlichkeit in den USA





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