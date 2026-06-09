US-Kongress bewilligt 70 Milliarden Dollar für Trumps Migrationspolitik

Das Repräsentantenhaus hat ein Gesetzespaket verabschiedet, das 70 Milliarden Dollar für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden bereitstellt. Nach monatelangem Streit haben die Republikaner die Blockade der Demokraten beendet. Die Mittel sollen Trumps harte Migrationspolitik finanzieren.

Das US-Repräsentantenhaus hat ein umstrittenes Gesetzespaket verabschiedet, das 70 Milliarden Dollar für die Migrationspolitik von Präsident Donald Trump bereitstellt. Die Mittel sind für die Einwanderungs-, Grenzschutz - und Zollbehörden über einen Zeitraum von drei Jahren vorgesehen.

Nach monatelangen Verhandlungen und einer Blockade durch die oppositionellen Demokraten konnte die republikanische Mehrheit in der Kongresskammer die Verabschiedung sicherstellen. Die Zustimmung des Senats liegt bereits vor, sodass nun noch die Unterschrift des Präsidenten fehlt, um das Gesetz in Kraft zu setzen. Dies wird als Formsache betrachtet, da Trump seit langem auf diese Finanzmittel gedrungen hatte.

Die Demokraten hatten zu Jahresbeginn schärfere Auflagen für die Einwanderungsbehörde ICE und den Grenzschutz gefordert, nachdem in Minneapolis während Protesten gegen Abschiebungen zwei US-Bürger getötet worden waren. Diese Forderungen führten zu einer Haushaltssperre für das Heimatschutzministerium, die 70 Tage andauerte. Letztlich setzten sich die Demokraten mit ihren Forderungen nicht durch.

Allerdings gab es in den letzten Wochen auch Widerstand von republikanischen Seiten, insbesondere gegen einen Fonds von 1,8 Milliarden Dollar zur Entschädigung angeblicher Justizopfer. Diese Gelder waren vor allem für Anhänger Trumps vorgesehen, die im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol verurteilt worden waren. Aufgrund erheblicher Kritik im Kongress hat die Regierung dieses Projekt mittlerweile zurückgestellt. Mit der Verabschiedung des Gesetzespakets sichert die Trump-Regierung die finanzielle Grundlage für ihre harte Migrationspolitik.

Die bereitgestellten Mittel werden die Kapazitäten der Grenzschutzbehörden und die Durchsetzung von Abschiebungen stärken. Gleichzeitig zeigt der Widerstand gegen bestimmte Teile des Pakets, dass die politischen Spannungen im Kongress weiter hoch sind. Die Entscheidung fällt in einer Zeit, in der die Einwanderungspolitik zentrales Wahlkampfthema ist und die Spaltung zwischen den Parteien tiefgreifend ist. Die langfristigen Auswirkungen dieser Finanzierung auf die Migrationskontrolle und die internationale Wahrnehmung der USA bleiben abzuwarten





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