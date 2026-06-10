US-Kongress bewilligt 70 Milliarden Dollar für Trumps Migrationspolitik

Das Repräsentantenhaus hat eine parteiische Abstimmung für das umstrittene Finanzierungspaket der Trump-Regierung entschieden. Die 70 Milliarden Dollar für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden sind nun bis 2029 gesichert, nachdem Demokraten und einige Republikaner zuvor Widerstand geleistet hatten.

Das US-Repräsentantenhaus hat ein umfassendes Finanzierungspaket für die Einwanderungs- und Grenzschutz behörden unter Präsident Donald Trump verabschiedet. Mit 214 zu 212 Stimmen entlang der Parteigrenzen folgte die Kammer dem Votum des Senats und bewilligte 70 Milliarden US-Dollar für die rigide Migrationspolitik bis zum Ende von Trumps Amtszeit im Jahr 2029.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte, damit sei der monatelange Blockadeversuch der Demokraten gescheitert. Die Mittel sollen an die Einwanderungsbehörde ICE, den Grenzschutz und die Zollbehörden fließen. Nach der Verabschiedung im Kongress bedarf es nur noch der Unterschrift des Präsidenten, die als Formsache gilt, da Trump seit Monaten auf diese Milliardenfreigabe drängt. Die Demokraten hatten zu Jahresbeginn schärfere Auflagen für ICE und den Grenzschutz gefordert, nachdem es bei Protesten gegen Abschiebungen in Minneapolis zu einer Eskalation gekommen war.

Diese Forderungen mündeten in einen 76-tägigen Haushaltssperre für das Heimatschutzministerium, den längsten Shutdown in der US-Geschichte. Letztlich setzten sich die Demokraten mit ihren Bedingungen nicht durch.

Zudem oppositierten auch republikanische Politiker gegen Teile des Pakets, insbesondere einen Fonds von 1,8 Milliarden Dollar zur Entschädigung angeblicher Justizopfer, die vor allem verurteilte Anhänger Trumps aus dem Sturm auf das Kapitol begünstigen sollte. Aufgrund starker Kritik im Kongress hat die Regierung diesen Teil des Projekts inzwischen zurückgestellt





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