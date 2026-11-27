Der US-Kongress ermittelt wegen Korruptionverdachts gegen die FIFA. Chefinfantino droht die Zwangsvorladung im Justizausschuss nach den Wahlen im Januar.

Der US-Kongress hat nach den jüngsten Midterm-Wahlen erste massive Schritte gegen die FIFA eingeleitet. Mehreren britischen Medienberichten zufolge haben zahlreiche ehemalige und aktuelle Mitarbeiter des Weltfußballverbands diese Woche offizielle Schreiben erhalten. In diesen Dokumenten werden sie aufgefordert, als Zeugen an Befragungen im Justizausschuss des Repräsentantenhauses teilzunehmen.

Diese ersten Maßnahmen gelten derzeit noch als freiwillige Anhörungen. Sie könnten jedoch bereits in der kommenden Woche beginnen, sofern die betroffenen Zeugen ihrer Einladung zustimmen. Dies markiert den Anfang einer intensiveren Auseinandersetzung zwischen US-Politikern und der FIFA-Managementstruktur, die durch die sich ändernde Machtbalance im Kongress nun an Fahrt gewinnt.

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Zwangsvorladung von Infantino nach Machtwechsel

Falls die Demokraten nach den Zwischenwahlen im Januar die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen, könnten sich die Rahmenbedingungen für die Ermittlungen grundlegend ändern. Laut Berichten des Guardian gehört Gianni Infantino, der Chef der FIFA, möglicherweise zu den Personen, die dann verpflichtend vorgeladen werden.

Dieser Prozess wird voraussichtlich vom Abgeordneten Jamie Raskin geleitet werden, der dann den Vorsitz des Justizausschusses übernehmen dürfte. Raskin hatte Infantino bereits im Sommer erfolglos aufgefordert, alle Kontakte zur Trump-Administration offenzulegen. Eine Zwangsvorladung würde den Druck auf den FIFA-Präsidenten massiv erhöhen und ihm die Möglichkeit nehmen, die Anhörungen zu ignorieren.

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Korruptionsvorwürfe und Trump-Verbindungen im Fokus

Der Hintergrund dieser Untersuchungen ist das hochumstrittene Investorendeal der FIFA, das mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Verbindung gebracht wird. Als Hauptinvestor beim gescheiterten Verkauf von Anteilen an FIFA-Turnieren war das Unternehmen Thrive Capital aufgetreten. Dieses Unternehmen gehört Joshua Kushner, dem Bruder von Ivanka Trump, der Schwiegertochter von US-Präsident Trump.

Jamie Raskin hatte nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika eine formelle Untersuchung eingeleitet. Der Abgeordnete berief sich dabei auf Hinweise, die auf Korruption und mögliche illegale Gegenleistungen zwischen der FIFA und der Trump-Administration hindeuteten. Die Ermittlungen konzentrieren sich dabei auf mehrere kritische Punkte.

Im Fokus der US-Justizbehörden stand unter anderem ein FIFA-Büro, das sich innerhalb des Trump Towers befand. Zusätzlich riefen die umstrittene Vergabe des FIFA-Friedenspreises an Trump sowie Vorwürfe, dass die FIFA amerikanische Fans bei der Weltmeisterschaft systematisch "abgezockt" habe, starke Kritik in Washington hervor.

Politische Spannungen und drohende Strafanzeigen

Gianni Infantino plant derzeit seine Wiederwahl an der Spitze der FIFA. Bei der nächsten Wahl des FIFA-Kongresses am 18. März in Rabat in Marokko gilt der Schweizer als Favorit. Seine beiden Hauptherausforderer sind Philippe Diallo und Kozo Tashima. Die politische Lage in den USA verschärft jedoch die Situation für den amtierenden Präsidenten erheblich.

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Philippe Diallo wird in diesem Rennen von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt, die Infantino unbedingt aus dem Amt drängen möchte. Die UEFA nutzt die aktuellen Ermittlungen im US-Kongress als strategisches Druckmittel gegen die aktuelle FIFA-Führung. Diese Konstellation erhöht die Unsicherheit für Infantino massiv.

Im direkten Zusammenhang mit dem gescheiterten Investorendeal und den Korruptionsvorwürfen hat die UEFA bereits drastische Maßnahmen angedroht. Der europäische Verband hat angekündigt, Strafanzeigen in der Schweiz gegen Gianni Infantino einreichen zu wollen. Dies könnte die rechtliche Lage für den FIFA-Chef zusätzlich komplizieren und seine internationale Reputation weiter beschädigen.