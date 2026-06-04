US-Kongress stimmte für Gesetz gegen den Iran-Krieg

Der US-Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das Präsident Trump anweist, die US-Truppen aus dem Iran abzuziehen oder die Zustimmung des Kongresses zur Fortsetzung des Krieges einzuholen. Die Resolution wurde mit 215 zu 208 Stimmen verabschiedet und ist ein Zeichen für die Unzufriedenheit der Republikaner mit Trumps Kriegspolitik.

US-Präsident Donald Trump hat erneut einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kammer des US-Kongresses hat am Mittwochabend für ein Gesetz gestimmt, das Präsident Trump anweist, die US-Truppen aus dem Iran abzuziehen oder die Zustimmung des Kongresses zur Fortsetzung des Krieges einzuholen.

Die Resolution wurde mit 215 zu 208 Stimmen verabschiedet. Dies ist ein herber Rückschlag für Donald Trump, da die Republikaner, die in den beiden Kongresskammern die Mehrheit haben, Trump immer wieder nachgegeben haben. Doch jetzt die Kehrtwende! Die Entscheidung im Kongress ist ein Zeichen für die Unzufriedenheit der Republikaner mit Trumps Kriegspolitik.

Die Resolution beendet den Krieg nicht automatisch, sondern muss auch den US-Senat passieren. Selbst wenn beide Kammern des Kongresses die sogenannte War-Powers-Resolution verabschieden, kann der Präsident sie mit einem Veto blockieren. Der War-Powers-Act von 1973 soll den Präsidenten daran hindern, längerfristig Krieg ohne Zustimmung des Kongresses zu führen. Doch solange keine rechtlich verbindliche Beschränkung besteht oder die Finanzierung des Krieges durch den Kongress gekappt wird, kann die Regierung militärische Operationen grundsätzlich fortsetzen.

Die politische Signalwirkung der Abstimmung ist trotzdem groß, da sie ein Zeichen für die Unzufriedenheit der Republikaner mit Trumps Kriegspolitik ist





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