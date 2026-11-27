Der deutliche Sieg der Demokraten bei den US-Midterms kann für FIFA-Präsident Gianni Infantino zusätzlichen Stress bedeuten: Die demokratische Mehrheit will offenbar FIFA-Mitglieder befragen. Auch Infantino könnte eine Vorladung erhalten.

Gianni Infantino drohen kritische Nachfragen - und ein Pflichttermin. Der deutliche Sieg der Demokraten bei den US-Midterms kann für FIFA -Präsident Gianni Infantino zusätzlichen Stress bedeuten: Die demokratische Mehrheit will offenbar FIFA -Mitglieder befragen.

Auch Infantino könnte eine Vorladung erhalten. Die Demokraten im Kongress treiben die Untersuchungen von Gianni Infantinos Verbindungen zur US-Regierung von Donald Trump voran. Wie mehrere britische Medien berichteten, erhielten zahlreiche frühere und heutige FIFA-Mitarbeiter in dieser Woche Schreiben, in denen sie aufgefordert werden, als Zeugen an Befragungen zu den Ermittlungen im Justizausschuss des Repräsentantenhauses teilzunehmen. Dabei handele es sich um freiwillige Befragungen, die bei Zustimmung in der kommenden Woche beginnen könnten.

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Laut "Guardian" gehöre FIFA-Chef Infantino womöglich zu den Personen, die im Januar verpflichtend vorgeladen werden. Dann besitzen die Demokraten nach den Zwischenwahlen eine Mehrheit. Der Abgeordnete Jamie Raskin, der Infantino im Sommer erfolglos zur Offenlegung seiner Trump-Kontakte aufgefordert hatte, soll den Vorsitz des Justizausschusses übernehmen. Hintergrund sind Infantinos Investorendeal sowie die Verbindung zu US-Präsident Trump.