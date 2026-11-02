US-Kongresswahl: Umfragen zeigen Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern

Umfragen kurz vor den US-Kongresswahlen zeigen eine schmalere Führung der Demokraten. Donald Trumps Popularität liegt nahe dem Tiefststand, während unabhängige Wähler die Wahlen als Votum gegen den Präsidenten sehen.

Die Umfragelandschaft vor den US-Kongresswahlen hat sich deutlich verändert. Laut einer am Montag abgeschlossenen Erhebung des Instituts Ipsos liegt die Partei von US-Präsident Donald Trump nur noch mit acht Prozentpunkten Rückstand hinter den Demokraten. Dieser Abstand ist im Vergleich zur Vorwoche, als die Demokraten elf Punkte Vorsprung hatten, deutlich geschrumpft.

Aktuelle Umfragezahlen und Wählerstimmen

Etwa 46 Prozent der registrierten Wähler geben an, bei der anstehenden Wahl für die Demokraten zu stimmen. Auf die Republikaner entfallen 38 Prozent der Stimmabsichten. Die Differenz von acht Prozentpunkten markiert eine merkliche Annäherung der beiden Lager in den Tagen vor der Abstimmung am Dienstag. Die landesweite Online-Erhebung des Ipsos-Instituts stützt sich auf Daten von 1765 befragten Erwachsenen in den USA. Die Fehlermarge der Befragung beträgt zwei Prozentpunkte.

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Unabhängige Wähler stimmen gegen den Präsidenten

Viele Wähler betrachten die Wahlen zum Repräsentantenhaus und zum Senat explizit als Votum gegen die Politik von Donald Trump. Rund 50 Prozent der registrierten unabhängigen Wähler gaben in der Befragung an, ihre Stimme richte sich gegen den amtierenden Präsidenten. Im Kontrast dazu wollen nur 13 Prozent der Unabhängigen durch ihre Stimmabgabe Trump unterstützen. Für 33 Prozent der Befragten spielte die Person des Präsidenten bei der Wahlentscheidung keine Rolle.

Die Zustimmungswerte für Trump verharren auf einem historischen Tiefpunkt. 32 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden mit seiner Arbeit im Weißen Haus. Dieser Wert blieb im Vergleich zur Vorwoche unverändert und lag knapp über dem Rekordtief von 31 Prozent, das vor zwei Wochen gemessen wurde.

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Strukturelle Vorteile und historische Muster

Die Ipsos-Umfrage spiegelt zwar die allgemeine nationale Stimmung wider, erfasst jedoch nicht die spezifischen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesstaaten und Wahlbezirken. Bei derartigen Kongresswahlen, die über die künftigen Mehrheitsverhältnisse im US-Parlament entscheiden, haben die Republikaner traditionell strukturelle Vorteile. Diese Vorteile können nationale Umfragetrends teilweise ausgleichen.

Trump spricht über traditionelle Midterms-Nachteile

In seiner Abschlussrede zum Wahlkampf nahe dem Weißen Haus in Washington thematisierte Donald Trump die oft schlechten Ergebnisse für die jeweilige Regierungspartei bei Midterms. Er betonte, dass es üblicherweise nicht gelingt, die Mehrheiten zu halten. "Aus irgendeinem Grund gewinnt der amtierende Präsident die Midterms nicht", sagte er. Dies gelte unabhängig davon, ob Republikaner oder Demokraten das Amt innehaben oder ob der Präsident als gut oder schlecht wahrgenommen wird. Zugleich bekräftigte Trump, dass seine Republikaner im Wahlkampf alles gegeben hätten.

Donald Trump selbst steht bei diesen Zwischenwahlen nicht zur Wahl. Die Midterms finden kurz vor der Mitte der vierjährigen Amtszeit des US-Präsidenten statt und gelten historisch als Referendum über dessen Politik. Die Regierungspartei verliert bei solchen Wahlen fast immer Mandate im Kongress. Angesichts der niedrigen Zustimmungswerte für Trumps Politik wäre der Verlust einiger Sitze in beiden Parlamentskammern nicht ungewöhnlich und entspräche den historischen Mustern.