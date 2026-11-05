US-Kongresswahlen: Anleger verkaufen Rüstungsaktien wie BAE Systems

Nach den US-Midterms fliehen Investoren aus der Rüstungsbranche. BAE Systems und Rheinmetall leiden unter der Erwartung sinkender US-Ausgaben bei gleichzeitigem Rotation in Banken und Erneuerbare.

Die Ergebnisse der jüngsten Wahlen zum US-Kongress haben an den Finanzmärkten deutliche Spuren hinterlassen, wobei Anleger massiver aus Werten der Rüstungsindustrie abwandern. Besonders stark betroffen ist der britische Rüstungskonzern BAE Systems, dessen Aktienkurs am Mittwoch nach den Wahlen einem signifikanten Druck ausgesetzt war. Die Märkte reagieren dabei empfindlich auf die politische Neuausrichtung in Washington, da die Zukunft staatlicher Rüstungsausgaben unsicherer geworden ist und Investoren ihre Positionen in diesem Sektor zunehmend als riskant einstufen.

Marktreaktionen auf das Wahlergebnis

Das Wahlergebnis war zwar teilweise antizipiert, löste jedoch ausgeprägte Reaktionen bei den europäischen Verteidigungswerten aus. BAE Systems, das im Vergleich zu anderen europäischen Konkurrenten eine besonders starke Präsenz auf dem US-Markt unterhält, verzeichnete einen Verlust von rund vier Prozent. Auch die deutsche Rheinmetall AG reagierte deutlich auf die Marktsituation, indem sich der Aktienkurs um nahezu zwei Prozent absenkte. Der Fokus der Marktbeobachter liegt eindeutig auf den Vereinigten Staaten, da BAE Systems dort als der europäische Akteur mit der höchsten Exponierung gilt und somit am stärksten von politischen Signale aus Washington beeinflusst wird.

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Politische Unterschiede und Ausgabenziele

Auf den ersten Blick überraschen die heftigen Kursreaktionen, da sich die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der Demokraten und Republikaner nur in Nuancen unterscheiden. Kritiker der US-Politik bezeichnen beide Parteien oft als Teile einer Einheitspartei, die in großen strategischen Fragen einig ist. Dennoch gibt es gravierende Unterschiede in der Umsetzung, insbesondere was die Höhe der Verteidigungshaushalte betrifft. Donald Trump hat angekündigt, die US-Rüstungsausgaben ohne Rücksicht auf fiskalische Vernunft um fünfzig Prozent zu steigern. Diese Forderung stößt in rational geführten Verwaltungen auf Widerstand, insbesondere beim Finanzministerium, und würde laut Kritikern Gelder für fragwürdige Prestigeprojekte wie die sogenannte Trump-Klasse von Superschlachtschiffen verschwenden.

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Rotation in risikoärmere Sektoren

Erwarten wird, dass unter dem stärkeren Einfluss der demokratischen Partei trotz grundsätzlicher Einigkeit bei den Zielen mehr Rationalität in die Haushaltsplanung einkehrt. Dies dürfte den finanziellen Segen für die Rüstungsindustrie angesichts der desolaten Lage der US-Staatsfinanzen beschneiden. Folglich zeichnet sich eine klare Rotation der Kapitalströme aus den Defence-Aktien ab. Derzeit fließt das Kapital vor allem in Bankwerte, die als risikoärmere Anlagen gelten, sowie in den Sektor der erneuerbaren Energien. Allerdings besteht Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Kursgewinne, da sich durch die Wahlen am fundamentalen Umfeld dieser Sektoren nur wenig verändert hat.