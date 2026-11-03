US-Kongresswahlen: Demokraten setzen auf Blue Wave gegen Trumps Republikaner

Mehr als 120 Millionen US-Bürger stimmen bei den Midterms ab. Die Demokraten hoffen auf einen Durchmarsch, um Donald Trump zu bremsen. Details zur Wahlnacht.

Mehr als 120 Millionen wahlberechtigte Bürger in den Vereinigten Staaten entscheiden heute über die politische Zukunft des Landes und die Machtbalance im Kongress. Bei diesen sogenannten Midterms werden 435 Sitze im Repräsentantenhaus, 35 Mandate im Senat sowie 36 Gouverneursämter besetzt. Die Umfragen deuten darauf hin, dass die Republikaner unter der Führung von Donald Trump massiv unter Druck stehen. Eine schwere Niederlage für ihre Kandidaten würde die Handlungsfähigkeit des Präsidenten einschränken, obwohl er selbst nicht direkt zur Wahl steht.

Frühe Signale aus South Carolina und Ohio

Der frühe Test für die Stärke der Demokratischen Partei beginnt bereits nach Schließung der Wahllokale in South Carolina. Dort werden erste Ergebnisse des Senatsduells zwischen Annie Andrews von den Demokraten und Darline Graham von den Republikanern erwartet. Dieses Rennen gilt als wichtiger Indikator für die Stimmungslage im Süden der USA. Parallel dazu schließen die Wahllokale in Ohio, wo der Amtsinhaber Sherrod Brown (D) den republikanischen Senator Jon Husted herausfordert. Erste Auszählungen aus Cleveland, Columbus, Cincinnati und deren Vorstädten könnten Aufschluss darüber geben, ob die Demokraten hier an Boden gewinnen können.

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Wichtige Senatsrennen in North Carolina und Texas

Auch in North Carolina ist mit einer Entscheidung zu rechnen, da dort die Stimmen abgegeben wurden. Der demokratische Kandidat Roy Cooper galt im Rennen gegen Michael Whatley als Favorit und könnte der ersten Senatssitz sein, den die Opposition gewinnt. Ein weiterer Brennpunkt ist Texas, wo der Hoffnungsträger James Talarico als erster Demokrat seit 1988 in den Senat einziehen will. Talarico winkte jüngst noch bei seiner letzten Wahlkampfkundgebung in Austin seinen Anhängern zu. Ein Sieg hier wäre ein historisches Signal gegen die konservative Basis in diesem Bundesstaat.

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Konkurrenz in Maine, Mississippi und Kansas

In der Hauptphase der Wahlnacht endet die Stimmabgabe in Maine, wo die republikanische Amtsinhaberin Susan Collins ihren Rivalen Troy Jackson abwehren muss. Besonders gespannt sind Beobachter auf Mississippi, wo die Demokraten auf einen historischen Sensationssieg im erzkonservativen US-Süden hoffen. Auch in Kansas liegt der demokratische Prediger Adam Hamilton laut Umfragen kurz vor dem Amtsinhaber Roger Marshall. In Michigan stellt sich zudem die Frage, ob der israelkritische Kandidat Abdul El-Sayed den Sitz gegen Mike Rogers verteidigen kann oder ob es zu einem Wechsel kommt.

Entscheidungsphase und Blick auf Alaska

Die Entscheidungsphase beginnt mit weiteren Zwischenresultaten aus Ohio, Texas, Kansas und Iowa. In Michigan und Maine könnte die Auszählung aufgrund komplexer Zensusstrukturen länger dauern. Um 6 Uhr MEZ schließen die meisten Wahllokale in Alaska, was das Duell zwischen Mary Peltola und Dan Sullivan zu einem wichtigen Faktor macht. Gleichzeitig richtet sich der Fokus auf das Repräsentantenhaus. Starke Ergebnisse der Demokraten in Virginia, Pennsylvania, Michigan, New York, Iowa und Kalifornien wären weitere Indizien für eine sogenannte "Blue Wave", die die Kontrolle über das Unterhaus sichern könnte.