US-Kongresswahlen: Innerparteiliche Konflikte und Trumps Drohungen

Detaillierter Bericht zu den US-Kongresswahlen: Parteidisziplin bei den Demokraten in Michigan, Trumps Drohungen gegen Bundesstaaten und eine abgewiesene Klage des Präsidenten.

Kurz vor den amerikanischen Kongresswahlen zeichnen sich die politischen Auseinandersetzungen durch innerparteiliche Konflikte und strategische Drohungen aus. Die Demokraten kämpfen in Michigan mit offenen Brüchen, während Donald Trump im Bundesstaat Georgia damit wirbt, föderale Mittel nur an loyalere Regierungen zu verteilen. In Alaska hat ein Gericht die versuchten rechtlichen Eingriffe der Trump-Regierung in den Senatshochstritt blockiert. Diese Entwicklungen markieren einen Höhepunkt der politischen Polarisierung in den Vereinigten Staaten direkt vor der Stimmabgabe am dritten November.

Konflikt in Michigan: Stevens unterstützt Republikaner Rogers

Der demokratische Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer, hat die Unterstützung einer Parteikollegin für einen republikanischen Kandidaten scharf verurteilt. Er bezeichnete die Handlung als verachtenswerten Verrat an den demokratischen Werten. Die Kongressabgeordnete Haley Stevens unterstützt bei der Senatswahl in Michigan den Republikaner Mike Rogers. Dieser Schritt hat zu erheblicher Bestürzung in der eigenen Partei geführt. Curtis Hertel, der Chef der Demokraten in Michigan, erklärte, Stevens habe alles aufgegeben, was ihr nach eigenem Bekunden wichtig sei. Dies unterstreicht die Schwere des Bruchs mit der demokratischen Basis.

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Stevens hatte sich zuvor kritisch über die Aussagen ihres demokratischen Konkurrenten Abdul El-Sayed bezüglich Israel geäußert. Sie fühlte sich nicht ausreichend von El-Sayed gehört. Ihr Verlobter kündigte an, für den Republikaner Rogers stimmen zu wollen. Er gab an, El-Sayed habe nicht genug getan, um die Sorgen der jüdischen Gemeinde anzuerkennen. Stevens forderte El-Sayed auf, Wahlwerbung einer linksgerichteten Gruppe zu verurteilen, die hohe Lebensmittelpreise auf die US-Unterstützung für Israel zurückführte. El-Sayed bekräftigte, dass die Werbung nicht von seinem Team stammt und er den Inhalten nicht zustimme.

El-Sayed minimiert Bedeutung der Unterstützung durch Stevens

Trotz der scharfen Kritik von Schumer und Hertel spielte der demokratische Senatskandidat Abdul El-Sayed die Bedeutung von Stevens' Wahlempfehlung für den Republikaner Rogers herunter. Er erklärte vor Journalisten, dass er sich nicht um Stevens mache. Stattdessen konzentriere er sich auf Themen, die für die Wähler wichtig seien. Dazu zählen insbesondere die hohen Lebenshaltungskosten, die die Haushalte in Michigan belasten. Diese Strategie zielt darauf ab, die Aufmerksamkeit der Wähler von internen Parteikämpfen auf reale wirtschaftliche Probleme zu lenken. El-Sayed betonte, dass seine Prioritäten bei den Bedürfnissen der Bevölkerung liegen.

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Trump droht mit Kürzung föderaler Mittel in Georgia

Donald Trump nutzte seine Wahlkampfrede in Georgia, um eine klare Botschaft an die Wähler zu senden. Der republikanische Senatskandidat in Georgia, Mike Collins, könne ihn im Fall seines Wahlsieges jederzeit anrufen, wenn er um Hilfe für seinen Bundesstaat bitten wolle. Sollte Georgia am dritten November jedoch den Demokraten Jon Ossoff wiederwählen, sei das etwas ganz anderes. Wenn Ossoff anriefe, um Geld zu erbitten, würde seine Antwort lauten: Es sei ihm völlig egal, was dieser wolle. Der Präsident benutzte dabei einen abfälligen Spitznamen für den Demokraten.

Dieses Thema war ein wiederkehrendes Motiv bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen. Von Georgia über North Carolina und Ohio bis hin nach Kansas brachte er die Möglichkeit ins Spiel. Er warnte, dass seine Regierung Bundesstaaten, in denen die Demokraten bei den Zwischenwahlen gewinnen, weitaus weniger wahrscheinlich unterstützen würde. Diese Drohungen fielen in Kundgebungen, bei denen er reizvolle Maßnahmen ankündigte. Dazu gehörten neue Investitionen in die Halbleiterindustrie, ein Reparaturzentrum für U-Boote und weniger Beschränkungen für eine bestimmte Art von Diesel. Dies sollte die konkreten Vorteile eines Machterhalts der Republikaner verdeutlichen.

Gericht blockiert Eingriff in Alaska-Wahl

Ein Gericht hat dem Versuch der US-Regierung von Präsident Donald Trump, in die Midterms-Wahl in Alaska einzugreifen, einen Riegel vorgeschoben. Das Gericht in dem Bundesstaat gab Anträgen auf Abweisung der Klage statt. Eine zwischenzeitlich abgeänderte Klageschrift der Regierung wurde ebenfalls abgewiesen. Damit wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass Trump es doch noch gelingen könnte, dort in die Wahlen einzugreifen. Der Fokus liegt auf dem Senatshochstritt zwischen zwei Kandidaten mit ähnlichen Namen.

Namensgleichheit als politisches Thema in Alaska

Im Kern geht es der Trump-Regierung darum, die Bestätigung einer möglichen Wahlniederlage des republikanischen Senators Dan S. Sullivan zu verhindern. Seit Wochen steht der Fall des doppelten Namens Sullivan auf dem Stimmzettel in Alaska im Fokus. Amtsinhaber Sullivan tritt gegen die demokratische Kontrahentin Mary Peltola und den politischen Neuling Dan J. Sullivan an. Trump und seine Partei befürchten, dass unaufmerksame Wähler aufgrund der Namensgleichheit zwischen Amtsinhaber und Herausforderer ihr Kreuz falsch setzen könnten. Diese Sorge treibt die rechtlichen Schritte der Republikaner an.

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Abgewiesene Klage Trumps gegen Medien und Epstein

In einer parallelen Entwicklung scheiterte US-Präsident Donald Trump mit einer Klage gegen die Zeitung The Wall Street Journal und den Unternehmer Rupert Murdoch. Der Grund war ein Bericht über seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Ein US-Bundesrichter in Miami wies die Klage im Umfang von zehn Milliarden Dollar am Samstag ab. Dies marks einen weiteren Rückschlag für den Präsidenten in rechtlichen Auseinandersetzungen, die seine Integrität betreffen. Die Medienfreiheit wird in diesem Urteil gestärkt.