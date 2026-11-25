Der PCE-Index dient der Fed als wichtiger Indikator. Die neue Entwicklung erhöht den Handlungsdruck auf die US‑Notenbank. Investoren rechnen fest mit einer baldigen Zinserhöhung.

nimmt weiter zu. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben steigt im Oktober auf 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das US-Handelsministerium mitteilt. Experten hatten mit diesem Wert gerechnet.

Im September hatte der PCE-Index bei 3,6 Prozent gelegen. ). Der PCE gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed und als wichtiger Indikator für Zinsentscheidungen. Mit 3,8 Prozent liegt der neue Wert fast doppelt so hoch wie die von der Fed angestrebte Teuerungsrate von zwei Prozent.

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Laut Daten der Terminbörse CME rechnen derzeit rund 98 Prozent der Marktteilnehmer damit, dass die Fed die Zinsen bei ihrer nächsten Entscheidung am 9. Dezember um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Der aktuelle Leitzins liegt bei einer Spanne zwischen 3,75 und 4,0 Prozent. Der PCE-Preisindex ist neben dem Verbraucherpreisindex der wichtigste Indikator zur Messung derin den USA.

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Er deckt mehr Ausgabenbereiche ab und gilt für die Fed näher an der Realität. Der PCE ist flexibler, da er auch Unternehmensdaten berücksichtigt. Neben den Inflationsdaten blicken die US-Amerikaner am Mittwoch auch auf die Zahlen der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe und die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal.