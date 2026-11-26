Die USA sichern sich den Zugriff auf die ausländischen Aktivitäten des sanktionierten russischen Öl-Riesen Lukoil. Dazu gehören Bohr- und Förderanlagen in elf Ländern. Einen Verkauf der Tochter an ein Schweizer Unternehmen hatte die US-Regierung zuvor verboten.

Die USA sichern sich den Zugriff auf die ausländischen Aktivitäten des sanktionierten russischen Öl-Riesen Lukoil. Dazu gehören Bohr- und Förderanlagen in elf Ländern. Einen Verkauf der Tochter an ein Schweizer Unternehmen hatte die US-Regierung zuvor verboten.

Ein von US-Akteuren geführtes Konsortium hat der Übernahme von Lukoil International zugestimmt. Ziel der Transaktion ist es, Energieanlagen unter die Kontrolle der USA und ihrer Verbündeten zu bringen. Lukoil International ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, die nicht-russische Öl- und Gasvermögenswerte verwaltet. Das Erwerberkonsortium wird von Eldridge Industries angeführt.

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Ihm gehören laut einer Mitteilung des Konsortiums zudem die US International Development Finance Corp., die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Catena Investment sowie Xtellus Partners an. Durch die Transaktion würden die nicht-russischen Öl- und Gasaktivitäten von Lukoil von der russischen Muttergesellschaft auf das Konsortium übergehen. Das Portfolio umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten Energiekette, einschließlich der Erkundung von Öl- und Gasfeldern, Raffinerien, Pipelines sowie Downstream-Aktivitäten, also die Verarbeitung.