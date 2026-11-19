Der Pentagon-Vertreter Arthur Miller gibt die gestiegenen Kriegskosten der USA an. Israel greift Hisbollah-Stellungen an und Saudi-Arabien weehrt Huthi-Angriffe auf Riad ab.

Der Konflikt im Nahen Osten hat sich deutlich intensiviert, was sich in hohen finanziellen Belastungen für die Vereinigten Staaten und militärischen Auseinandersetzungen auf mehreren Fronten zeigt. Der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagon, Arthur Miller, bestätigte während einer Anhörung im US-Senat am 13. November, dass sich die direkten Kriegskosten für die USA auf 48,3 Milliarden US-Dollar belaufen. Dieser Betrag entspricht einem Volumen von rund 44 Milliarden Euro und schließt Munition, Ersatzteile sowie operative Betriebskosten ein, lässt jedoch Reparaturkosten für militärische Einrichtungen aus.

Israel greift Hisbollah-Infrastruktur in der Bekaa-Ebene an

Die israelische Armee hat am Abend eine Luftoperation gegen eine Position der islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon durchgeführt. Der Angriff richtete sich auf den Ort Janta in der Bekaa-Ebene im Osten des Landes. Laut einer Erklärung der israelischen Streitkräfte auf der Plattform Telegram handelte es sich bei dem Ziel um eine Einrichtung, die bereits früher mehrfach bombardiert wurde und von der Hisbollah zur Produktion von Raketen sowie zur Lagerung von Waffen genutzt wurde.

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Bisher liegen keine Informationen über Verletzte oder Tote durch diesen spezifischen Luftangriff vor. Auch libanesische Medien berichten über die Angriffe, ohne jedoch detaillierte Opferzahlen zu nennen. Die militärische Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah hält weiterhin an, wobei sich die israelischen Luftangriffe gezielt gegen die logistische und produzierende Infrastruktur der Miliz richten.

Arthur Miller nennt genaue Zahlen zu Pentagon-Ausgaben

Arthur Miller betonte während der Senatsanhörung, dass die genannten 48,3 Milliarden US-Dollar ausschließlich für den Verbrauch von Material und den Betrieb der Truppen stehen. Explizit ausgeklammert seien die Ausgaben für sogenannte Einrichtungen. Dieser Posten bezieht sich in der Regel auf die Notwendigkeit, durch Kriegshandlungen beschädigte amerikanische Infrastruktur und Stützpunkte instand zu setzen.

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Diese Ausgliederung von Infrastrukturkosten ist kein neues Verfahren. Bei früheren Angaben des Pentagon wurden ähnliche Posten ebenfalls nicht in die direkten Kriegskosten einbezogen. Miller unterstrich die Transparenz der Zahlen, indem er den genauen Stichtag nannte, an dem dieser Wert erreicht wurde. Die hohen Summen spiegeln die Intensität der amerikanischen militärischen Präsenz und Unterstützung in der Region wider.

Rohöltransporte durch die Straße von Hormus brechen ein

Parallel zu den Boden- und Luftkämpfen leiden die globalen Energieversorgungswege unter den Eskalationen. Die Rohöltransporte durch die strategisch wichtige Straße von Hormus sind seit Anfang November deutlich zurückgegangen. Nach vorläufigen Daten des Schifffahrtsdatenanbieters Kpler wurden jüngst täglich 8,5 Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert. Das ist etwa die Hälfte der Menge, die zu Monatsbeginn noch durch die Route floss.

Kpler erwähnte, dass die bis Montag erfassten Zahlen noch nach oben korrigiert werden könnten. Der Rückgang fällt in eine Zeit verstärkter iranischer Angriffe auf die Schifffahrt im Persischen Golf. Insgesamt gelangten laut Kpler täglich rund 15 Millionen Barrel Öl aus dem Nahen Osten auf den Weltmarkt. Das entsprach etwa 64 Prozent der Menge vor dem Krieg. Im Oktober waren es noch 97 Prozent gewesen.

Explosionen an Tankern und Angriffe auf Riad

Die iranischen Revolutionsgarden meldeten erneut Explosionen an zwei Schiffen in der Straße von Hormus. Die mit der Militärorganisation verbundene Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, zwei mit mehr als vier Millionen Barrel Rohöl geladene Supertanker seien auf Seeminen gelaufen. Dieiranische Seite behauptete, die Öltanker hätten versucht, heimlich eine gesperrte Route zu passieren, unterstützt von amerikanischen Kampfjets und überwacht von Drohnen. Unabhängige Verifikationen dieser Angaben stehen noch aus.

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Auch Saudi-Arabien steht unter Beschuss. Das Königreich hat erneut Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Hauptstadt Riad abgewehrt. Das saudische Bündnis zum Kampf gegen die Huthi bestätigte die Reaktion auf Raketenbedrohungen. Huthi-Militärsprecher Jahja Sari gab an, den internationalen Flughafen sowie das Finanzzentrum in Riad ins Visier genommen zu haben. Dies sei eine Reaktion auf saudische Angriffe im Jemen.

Donald Trump warnt vor chemischen Waffen aus dem Iran

US-Präsident Donald Trump äußerte Sorge bezüglich möglicher Anschlagspläne im Iran. Er bezeichnete Anzeichen dafür, dass die Islamische Republik sich mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Auf einer Frage zu Berichten über Pläne in Washington sagte Trump dem Sender Fox News, es gäbe Hinweise auf das Interesse Teherans an Gasen und biologischen Waffen.

Dem Nachrichtenportal Axios zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet, Geheimdienstinformationen zu besitzen, die eine Intensivierung der iranischen Forschung im Bereich chemischer Waffen nahelegen. Der Krieg gegen den Iran begann Ende Februar gemeinsam von den USA und Israel mit dem Ziel, die nukleare Capability des Landes zu zunichte machen. Trump betonte, der Iran habe nun den Weg im Nuklearbereich versperrt und weiche auf biologische Waffen aus.