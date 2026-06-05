US-Kriegsminister Pete Hegseth kürzt Militärseelsorge um

US-Kriegsminister Pete Hegseth hat die Militärseelsorge der amerikanischen Streitkräfte umgekrempelt. Die Zahl der zugelassenen Religionsgemeinschaften ist drastisch reduziert worden. Hegseth will die Liste kürzen, die er für aufgebläht hält.

US-Kriegsminister Pete Hegseth (45) hat die Militärseelsorge der amerikanischen Streitkräfte umgekrempelt. Dieser Schritt hat für heftigen Streit gesorgt. Das Pentagon hat die Zahl der Religionsgemeinschaften , die Militärgeistliche stellen dürfen, drastisch reduziert.

Statt mehr als 200 Gruppen stehen laut dem Portal military.com künftig nur noch 31 auf der offiziellen Liste. Berücksichtigt werden unter anderem Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten, Sikhs sowie zahlreiche christliche Konfessionen wie Katholiken, Lutheraner und Baptisten. Hegseth hatte den Schritt bereits vor Monaten angekündigt. Dass bisher Hunderte Glaubensgemeinschaften zugelassen waren, nannte er praxisfern und nutzlos.

Nach seinen Angaben gehört die überwältigende Mehrheit der Soldaten lediglich sechs großen Glaubensrichtungen an. Deshalb will er die Liste kürzen, die er für aufgebläht hält. Zu den Verlierern der Reform zählen zahlreiche kleinere und ungewöhnliche Glaubensgemeinschaften. So dürfen z.

B. neuheidnische Gruppen, Anhänger des Schamanismus und des Druidentums sowie verschiedene sogenannte New-Age-Kirchen nicht mehr auf der Liste stehen. Doch damit nicht genug: Künftig sollen Militärseelsorger im Dienst nicht mehr ihre militärischen Rangabzeichen tragen, sondern ihre religiösen Symbole. Hegseth hatte bereits im März klargemacht, worauf es ihm dabei ankommt: Ein Geistlicher des US-Religion sfreiheit innerhalb der US-Streitkräfte einsetzt. Gründer Mikey Weinstein (71) reagierte mit scharfen Worten auf die Streichung zahlreicher Glaubensgemeinschaften.

Das Vorgehen der Regierung sei schmutzig und ekelhaft, verfassungswidrig, unmoralisch und unethisch. Zudem wirft er dem Kriegsministerium vor, mit der Reform einen christlichen Nationalismus fördern zu wollen





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