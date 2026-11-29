Mit den Beach Boys wurde Mike Love weltberühmt. Klassiker wie „Good Vibrations“ oder „California Girls“ sang er auch in hohem Alter noch live. Jetzt ist Love im Alter von 85 Jahren gestorben.

- Mit den Beach Boys wurde Mike Love weltberühmt. Klassiker wie „Good Vibrations“ oder „California Girls“ sang er auch in hohem Alter noch live. Jetzt ist Love im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ob „Good Vibrations“, „I Get Around“, „Fun, Fun, Fun“, „Surfin‘“ oder „California Girls“: Jahrzehntelang spielte Mitgründer Mike Love die Klassiker der Beach Boys auf Bühnen weltweit - und verbreitete den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune, mit dem die Band in den 1960ern berühmt geworden war. Am Samstag ist Love im Alter von 85 Jahren gestorben, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

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„Mit großem Respekt teile ich mit, dass Mike Love heute Abend im Kreise seiner Familie gestorben ist“, sagte seine Sprecherin Katie Altman in einer Mitteilung, die unter anderem der Senderzitierte. Darin bezeichnete sie ihn als amerikanische Kultur-Ikone und Inspiration für Generationen von Musikern.